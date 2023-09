Ahmedabad: एजेंसियों को छकाने के लिए ड्रग माफिया के नए तरीके, सोशल मीडिया और डार्क वेब का हो रहा इस्तेमाल

विदेश से भारत में ड्रग्स भेजने वाले पैडलर्स अब पुलिस और खुफिया एजेंसियों को छकाने के लिए नए-नए तरीकों का इजाद करने लगे हैं। अहमदाबाद साइबर अपराध और सीमा शुल्क विभाग ने कथित तौर पर डार्क वेब और सोशल मीडिया का उपयोग करके ड्रग्स की आपूर्ति करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है। घरेलू बाजार में 2,31,000 रुपये मूल्य की 2.31 ग्राम कोकीन और 46,08,015 रुपये मूल्य की उच्च गुणवत्ता वाली 5.970 किलोग्राम अंतरराष्ट्रीय भांग जब्त की गई है।

Gujarat | Ahmedabad Cyber Crime and Customs Department busted an international racket allegedly supplying drugs using the dark web and social media. Cocaine weighing 2.31 gms worth Rs 2,31,000 in the domestic market along with high-quality international cannabis weighing 5.970kg… pic.twitter.com/fntRiMcMe3