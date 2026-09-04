फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Adani Ports Launches Dedicated Empty Container Yard in Mundra to Boost Logistics Efficiency

अदाणी पोर्ट्स का बड़ा कदम: मुंद्रा में नया खाली कंटेनर यार्ड, लॉजिस्टिक्स के मामले में मिलेगा यह फायदा

Fri, 04 Sep 2026 01:07 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 04 Sep 2026 01:07 PM IST
सार

अदाणी पोर्ट्स ने मुंद्रा में समर्पित खाली कंटेनर यार्ड और एकीकृत भंडारण सुविधा शुरू की। यह पहल रसद संचालन को कुशल बनाएगी, प्रक्रिया समय घटाएगी और भारत के कंटेनर व्यापार में अपनी अग्रणी भूमिका मजबूत करेगी।

विज्ञापन
Adani Ports Launches Dedicated Empty Container Yard in Mundra to Boost Logistics Efficiency
अदाणी पोर्ट्स - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने मुंद्रा में एक समर्पित खाली कंटेनर यार्ड शुरू करने की घोषणा की है। इस यार्ड में एकीकृत भंडारण सुविधा भी होगी। यह पहल कंपनी की 'एंबिशन 2031' रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कंटेनर प्रबंधन क्षमता बढ़ाना और रसद संचालन को अधिक कुशल बनाना है।

विज्ञापन


यह केंद्र खाली कंटेनरों के पूरे जीवनचक्र के लिए पूर्ण जीवनचक्र सेवाएं प्रदान करेगा। इन सेवाओं में भंडारण, रखरखाव, निरीक्षण और निर्यातकों तक निर्बाध आवाजाही शामिल है। एपीएसईजेड भारत का सबसे बड़ा एकीकृत परिवहन संचालक है। कंपनी अगले पांच वर्षों में अपने नेटवर्क में 60 लाख टीईयू से अधिक कंटेनर हैंडलिंग क्षमता जोड़ेगी। मुंद्रा पोर्ट इस विस्तार का प्रमुख केंद्र रहेगा।
विज्ञापन


अश्विनी गुप्ता ने कहा कि यह यार्ड कंटेनर पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता बढ़ाएगा। इससे कंटेनरों का प्रक्रिया समय कम होगा और अनावश्यक आवाजाही घटेगी। रसद लागत का बेहतर अनुकूलन भी हो सकेगा। व्यापार सुगमता से जुड़ा बुनियादी ढांचा मजबूत करना एपीएसईजेड की प्राथमिकता है। यह भारत की आर्थिक प्रगति और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को समर्थन देगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

मुंद्रा पोर्ट की क्या है भूमिका?

वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत के कंटेनर बाजार में अदाणी पोर्ट्स की हिस्सेदारी 45.5 फीसदी है। अकेले मुंद्रा पोर्ट देश के करीब 35 फीसदी कंटेनर व्यापार को संभालता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर-हैंडलिंग बंदरगाह बन गया है। मुंद्रा में हर वर्ष लगभग 16 लाख टीईयू खाली कंटेनरों का प्रबंधन किया जाता है। यह आंकड़ा भारत की आयात-निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है।

सरकार की नीतियों से कैसे जुड़ती है यह पहल?

कंपनी ने बताया कि यह पहल सरकार की नीति के अनुरूप है। सरकार प्रौद्योगिकी-सक्षम और अधिक कुशल रसद प्रणाली विकसित करना चाहती है। इसका लक्ष्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बेहतर बनाना भी है। अदाणी पोर्ट्स वर्तमान में 16 रणनीतिक रूप से स्थित बंदरगाहों और टर्मिनलों का संचालन करता है। इसके पास 136 जहाजों का विविध समुद्री बेड़ा और एकीकृत रसद क्षमता भी है।

अदाणी पोर्ट्स के भविष्य के क्या लक्ष्य हैं?

वर्तमान में एपीएसईजेड की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 653 दस लाख टन प्रतिवर्ष है। भारत के कुल बंदरगाह कार्गो मात्रा में इसकी हिस्सेदारी करीब 27 फीसदी है। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1 अरब टन प्रवाह क्षमता हासिल करना है। यह नया यार्ड इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे कंपनी की बाजार में स्थिति और मजबूत होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed