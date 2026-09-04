टाटा मोटर्स: इवेको के अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूर, 7 सितंबर से खुलेगी शेयर स्वीकृति अवधि

टाटा मोटर्स के इवेको ग्रुप एनवी के अधिग्रहण प्रस्ताव को इटली के बाजार नियामक कॉनसोब से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने शुक्रवार, 4 सितंबर, 2026 को यह जानकारी दी। यह मंजूरी टाटा मोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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शेयरधारकों को कब और कितना भुगतान मिलेगा?

यह स्वैच्छिक निविदा प्रस्ताव इवेको के सभी सामान्य शेयरों के अधिग्रहण के लिए है। टाटा मोटर्स की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी टीएमएल सीवी होल्डिंग्स बीवी ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। कॉनसोब ने 3 सितंबर, 2026 को प्रस्ताव दस्तावेज को मंजूरी दी थी। इस नियामक फाइलिंग में स्वीकृति अवधि की घोषणा की गई है।

इवेको के शेयरधारकों के लिए शेयर स्वीकृति अवधि 7 सितंबर, 2026 से शुरू होगी। यह अवधि 26 अक्तूबर, 2026 को बंद हो जाएगी, जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए। टाटा मोटर्स इवेको ग्रुप के प्रत्येक सामान्य शेयर के लिए 14.10 यूरो का भुगतान करेगी। इस राशि में लाभांश भी शामिल होगा। जिन शेयरधारकों ने स्वीकृति अवधि के दौरान अपने शेयर प्रस्तुत किए हैं, उन्हें 30 अक्तूबर, 2026 को भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान तभी होगा जब प्रस्ताव अवधि को आगे न बढ़ाया जाए।

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क्या प्रस्ताव की शर्तें बदली जा सकती हैं?

यदि कानूनी शर्तें पूरी होती हैं, तो स्वीकृति अवधि फिर से खुल सकती है। यह पांच कारोबारी दिनों के लिए, 2 नवंबर से 6 नवंबर, 2026 तक फिर से खुलेगी। इस दूसरी अवधि में प्रस्तुत किए गए शेयरों का भुगतान 13 नवंबर, 2026 को निर्धारित है। प्रस्ताव दस्तावेज में प्रस्ताव की विस्तृत शर्तें और इसे स्वीकार करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि इसे बाद की प्रेस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट तौर-तरीकों के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित किया जाएगा।

यह प्रस्ताव किन देशों के लिए है?

यह प्रस्ताव इटली में खुलेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका में शेयरधारकों तक बढ़ाया जाएगा। यह संबंधित प्रतिभूति नियमों के अनुसार होगा। नियामक फाइलिंग में यह भी बताया गया है कि स्वीकृति अवधि अभी शुरू नहीं हुई है। प्रेस विज्ञप्ति केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह प्रतिभूतियों को खरीदने का प्रस्ताव या बेचने का आग्रह नहीं है। टाटा मोटर्स ने जुलाई 2025 में टीएमएल सीवी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इस प्रस्ताव को बढ़ावा देने के अपने निर्णय की घोषणा की थी।