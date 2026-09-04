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कॉरपोरेट: टाटा केमिकल्स केन्या में परिचालन बंद करने के आदेश पर क्या करेगी? कंपनी ने बताया अपना प्लान

Fri, 04 Sep 2026 12:06 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 04 Sep 2026 12:06 PM IST
सार

टाटा केमिकल्स को केन्या में परिचालन बंद करने का आदेश मिला है। कंपनी ने कहा कि वह लंबित मुद्दों को सुलझाने और केन्या की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Tata Chemicals Vows to Resolve Kenya Unit Issues After Shutdown Order
टाटा केमिकल्स - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने टाटा केमिकल्स को देश में अपना परिचालन बंद करने का आदेश दिया है। इसके बाद टाटा केमिकल्स ने शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को अपनी प्रतिक्रिया दी। कंपनी ने कहा कि वह पूर्वी अफ्रीकी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। टाटा केमिकल्स ने सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई है। केन्या में टाटा केमिकल्स लिमिटेड की सहायक इकाई टाटा केमिकल्स मैगाडी लिमिटेड अफ्रीका की सबसे बड़ी सोडा ऐश विनिर्माता है।

गुरुवार, 3 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति रूटो ने टाटा समूह की कंपनी टाटा केमिकल्स को परिचालन रोकने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि इससे उनके नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिला है। इस घटनाक्रम के बाद टाटा केमिकल्स के शेयर 630.15 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह 1.84 फीसदी की गिरावट के साथ 11:04 बजे दर्ज की गई। टाटा केमिकल्स ने कहा कि उसने 2005 में मैगाडी संयंत्र का अधिग्रहण किया था। तब से यह केन्याई अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही है। कंपनी ने इसे अपने कारोबार का एक अभिन्न अंग बताया है।

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केन्या ने कारोबार बंद करने का आदेश क्यों दिया?

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने टाटा केमिकल्स को देश में अपना परिचालन बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने यह आदेश इस आधार पर दिया कि कंपनी से उनके नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि, टाटा केमिकल्स ने इस बात पर जोर दिया है कि वह केन्या की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रही है। कंपनी ने 2005 में मैगाडी संयंत्र का अधिग्रहण किया था। तब से यह केन्या के आर्थिक विकास में लगातार योगदान दे रही है।

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टाटा केमिकल्स ने क्या कदम उठाए हैं?

कंपनी ने बताया कि उसकी सहायक इकाई टाटा केमिकल्स मैगाडी लिमिटेड (टीसीएमएल) का खनन परिचालन निलंबित कर दिया गया था। यह निलंबन 28 जुलाई 2026 को हुआ था। निलंबन के बाद टीसीएमएल ने सभी आवश्यक जानकारी, रिपोर्ट और दस्तावेज जमा किए। यह जानकारी खनन, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री मामले मंत्रालय ने प्रस्तुत करने को कहा था। टाटा केमिकल्स ने जोर दिया कि टीसीएमएल ने मंत्रालय द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विस्तृत जवाब दिया है। कंपनी अब सरकार के आगे के निर्देश का इंतजार कर रही है।

कंपनी केन्या में अपनी प्रतिबद्धता कैसे निभाएगी?

टाटा केमिकल्स ने कहा कि वह केन्या सरकार के अधिकार का सम्मान करती है। कंपनी लंबित मामलों को सुलझाने के लिए उचित कानूनी और नियामक माध्यमों से रचनात्मक बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। टाटा केमिकल्स ने टीसीएमएल के कर्मचारियों के कल्याण के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कंपनी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कर्मचारियों, मैगाडी समुदाय और केन्या में हितधारकों की भलाई है। साथ ही केन्या का निरंतर आर्थिक विकास भी उनकी प्राथमिकता है। टाटा केमिकल्स के चार महाद्वीपों में परिचालन हैं। इसके विश्व स्तर पर 17 विनिर्माण इकाइयां और 3 अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं। कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 14,584 करोड़ रुपये रहा था।

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