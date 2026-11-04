8वें वेतन आयोग का एक साल: क्या ₹25000 की पेंशन हो जाएगी ₹87500? जानें फिटमेंट फैक्टर पर अब तक क्या है अपडेट
- 8वें वेतन आयोग के गठन का एक साल पूरा हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की नजर आयोग के भावी सिफारिशों पर बनी हुई है।
- जानिए कर्मचारियों की ₹69,000 बेसिक पे की मांग, फिटमेंट फैक्टर, ₹87,500 पेंशन के दावे का सच और मई 2027 की समय-सीमा पर पूरी रिपोर्ट।
विस्तार
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के औपचारिक गठन को एक वर्ष पूरा हो गया है। 3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग के पास अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने की समय-सीमा तय की गई है। इस बीच सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्ट्स में कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी को लेकर कई दावे और आंकड़े वायरल हो रहे हैं। आम आदमी, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में उठ रहे 12 प्रमुख सवालों के माध्यम से जानिए कि 8वें वेतन आयोग में अब तक क्या-क्या हुआ है और असल सच्चाई क्या है।
1. आठवें वेतन आयोग का औपचारिक गठन कब हुआ था और इसमें कौन-कौन शामिल हैं?
केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्तूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 3 नवंबर 2025 को इसका औपचारिक गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस तीन सदस्यीय आयोग में प्रोफेसर पुलक घोष (अंशकालिक सदस्य) और पंकज जैन (सदस्य-सचिव) शामिल हैं।
2. आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए कितना समय दिया गया है?
आयोग को अपने गठन की तारीख से सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस समयावधि के अनुसार आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 (लगभग 3 मई 2027) तक सरकार को सौंपनी होगी।
3. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के दायरे में कौन-कौन से कर्मचारी आएंगे?
आयोग की सिफारिशें व्यापक क्षेत्र को कवर करती हैं। इसके दायरे में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, सशस्त्र बलों के कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, और निर्दिष्ट न्यायिक तथा नियामक निकायों के कर्मचारी व पेंशनभोगी शामिल हैं।
4. गठन के एक साल में आयोग ने अब तक क्या-क्या प्रक्रिया पूरी की है?
अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान आयोग ने प्राथमिक संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के साथ-साथ हितधारकों से सुझाव जुटाए हैं। आयोग ने मायगॉव पोर्टल पर 18 प्रश्नों की ऑनलाइन प्रश्नावली चलाई, ऑनलाइन माध्यम से ज्ञापन स्वीकार किए और देश के विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठनों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित कीं। इसके अलावा शोध कार्यों के लिए अप्रैल 2026 में कंसल्टेंट्स के लिए गाइडलाइंस जारी की गईं, जिन्हें 11 अगस्त 2026 को संशोधित किया गया।
5. मायगॉव पोर्टल पर हुई सर्वे प्रक्रिया की क्या स्थिति है?
आयोग ने 5 फरवरी 2026 को मायगॉव पोर्टल पर 18 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली लॉन्च की थी। इसके जरिए कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, सरकारी विभागों, सेवा संघों और शोधकर्ताओं से संरचित सुझाव मांगे गए थे। यह प्रश्नावली सर्वे प्रक्रिया 31 मार्च 2026 को पूरी तरह बंद हो चुकी है।
6. कर्मचारी यूनियनों को अपना ज्ञापन देने की क्या समय-सीमा मिली थी?
आयोग ने 5 मार्च 2026 को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर्मचारियों और संघों से ज्ञापन आमंत्रित किए थे। शुरुआत में इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 रखी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया था कि केवल निर्धारित पोर्टल से ही ज्ञापन स्वीकार किए जाएंगे और भौतिक या ईमेल से भेजे गए ज्ञापनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. देश भर के किन-किन प्रमुख शहरों में आयोग की परामर्श बैठकें हो चुकी हैं?
आयोग ने कर्मचारी संघों से सीधे संवाद के लिए देश भर के कई शहरों का दौरा किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार लद्दाख, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, पुदुचेरी, चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई में बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। हाल ही में 7-8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु और 22-23 अक्तूबर 2026 को मुंबई में परामर्श बैठकें संपन्न हुईं।
8. क्या ₹25,000 की पेंशन सचमुच बढ़कर ₹87,500 हो जाएगी?
सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हो रहा है कि ₹25,000 की बुनियादी पेंशन बढ़कर ₹87,500 हो जाएगी। हालांकि, यह आंकड़ा केवल एक अनुमान है जो कर्मचारी संगठनों द्वारा आयोग के सामने 3.5 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की रखी गई मांग पर आधारित है। सरकार की ओर से पेंशन में इस तरह की किसी विशिष्ट वृद्धि का कोई आधिकारिक फैसला या ऐलान नहीं किया गया है।
9. कर्मचारी संगठनों द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या मुख्य मांगें रखी गई हैं?
आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में न्यूनतम बेसिक-पे को बढ़ाकर कम से कम ₹69,000 करने और फिटमेंट फैक्टर को 3.83 (या 3.833) करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा 2.57, 2.86, 3.00 और 3.15 जैसे फिटमेंट फैक्टर भी चर्चाओं में हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी अभी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है।
10. संसद में सरकार और वित्त मंत्रालय की ओर से क्या आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की गई है?
10 अगस्त 2026 को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के उत्तर में साफ किया था कि 8वें वेतन आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं। उन्होंने साफ किया कि लागू होने की तारीख या फिटमेंट फैक्टर पर कोई भी फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार द्वारा लिया जाएगा।
11. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी?
मई 2027 तक रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार सिफारिशों का गहन अध्ययन करेगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी, संशोधनों का ऐलान और वेतन व पेंशन में संशोधन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी। नियम के अनुसार आयोग आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट विषयों पर अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप सकता है।
12. आठवें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट्स के लिए किस पर भरोसा करना चाहिए?
वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर से जुड़े दावों और अफवाहों से बचने के लिए केवल केंद्रीय वित्त मंत्रालय और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करना चाहिए। जब तक सरकार औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक सभी आंकड़े केवल अनुमान और मांगें हैं।
आठवें वेतन आयोग ने अपने एक साल के कार्यकाल में डेटा संग्रह और परामर्श प्रक्रिया को काफी हद तक आगे बढ़ाया है। हालांकि, वेतन वृद्धि, पेंशन संशोधन और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला मई 2027 में रिपोर्ट जमा होने के बाद ही सरकार के स्तर पर तय होगा।