टाटा ट्रस्ट में घमासान: मेहली मिस्त्री ने न्यासी पद से हटाने को दी चुनौती, नोएल टाटा छोड़ेंगे टाइटन का बोर्ड

टाटा समूह के दिवंगत चेयरमैन रतन टाटा के करीबी सहयोगी रहे मेहली मिस्त्री ने उन्हें न्यासी (ट्रस्टी) पद से हटाए जाने के फैसले को चैरिटी कमिश्नर के समक्ष चुनौती दी है। पिछले साल 23 अक्टूबर को मेहली को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) और बाई हीराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी पद से हटा दिया गया था। हितों के टकराव का मामला उठाया: एसडीटीटी और सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) ने ट्रस्ट के संचालन के तौर-तरीकों और हितों के टकराव से जुड़े मामलों को चुनौती देने के मेहली के कानूनी अधिकार पर भी सवाल उठाए थे।

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