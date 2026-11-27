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देश समझौता होने पर संभावित दरें समझौता न होने पर संभावित दरें चीन 20% तक 40% तक वियतनाम 20% तक 35% तक भारत 17% 25% सिंगापुर 10% 20%

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वॉशिंगटन का कहना है कि यह कदम अमेरिकी विनिर्माण को नुकसान पहुंचाने वाली अनुचित व्यापार प्रथाओं और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता के जवाब में उठाया गया है, जिसके तहत सब्सिडी और अन्य नीतियों के जरिए अधिक उत्पादन कर अमेरिकी बाजार को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। इस घोषणा के लिए ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की धारा 301को आधार बनाया गया है, जो अनुचित व्यापार व्यवहार करने वाले देशों पर कार्रवाई की अनुमति देती है। इससे पहले अप्रैल 2025 में 'लिबरेशन डे' टैरिफ को आपातकालीन शक्ति कानून के तहत लाया गया था, जिसे फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसके बाद जुलाई में जबरन श्रम से जुड़े आरोपों पर धारा 301 के तहत 80 से अधिक देशों पर शुल्क लगाए गए थे। विश्लेषकों के एक वर्ग का मानना है कि प्रशासन अदालत के फैसले के बाद भी लंबे समय तक कायम रहने वाला टैरिफ ढांचा खड़ा करना चाहता है।इसके अलावा चीन, बांग्लादेश, कंबोडिया, यूरोपीय संघ, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम के लिए अधिकतम शुल्क सीमा20 से 40 फीसद के बीच बताई गई है।भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों का समाधान जारी व्यापार वार्ताओं के जरिए किया जाना चाहिए। चीन ने ओवरकैपेसिटी के आरोप को खारिज करते हुए जवाबी कदमों का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही है, जबकि यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविच ने 15 फीसद की पहले से तय सीमा का सम्मान करने की बात कहकर कड़ा विरोध जताया है।विशेषज्ञों के अनुसार, अतिरिक्त टैरिफ की धमकी बातचीत में दबाव बनाने का बड़ा हथियार हो सकती है, लेकिन एकतरफा शुल्क से व्यापारिक तनाव और महंगाई का जोखिम भी बढ़ता है, साथ ही इस बात पर भी बहस है कि ये सौदे कितने संतुलित हैं।अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ऐसे में प्रस्तावित 17 से 25 प्रतिशत टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यदि व्यापार वार्ता विफल रहती है और 25 प्रतिशत शुल्क लागू होता है, तो भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी हार्डवेयर, रत्न-आभूषण और ऑटो कंपोनेंट्स—की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। हालांकि, भारत के लिए यह स्थिति अवसर भी लेकर आई है।चीन पर 40 प्रतिशत तक के संभावित शुल्क के मुकाबले भारत की दरें कम हैं, जिससे 'चाइना प्लस वन' रणनीति के तहत वैश्विक कंपनियां भारत की ओर रुख कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब आगामी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क में रियायत देकर अपने निर्यातकों के लिए 17 प्रतिशत या उससे कम की दर सुनिश्चित करनी होगी।