घर बनाना हुआ महंगा: एनसीआर में जमीन के दाम 130% बढ़े, निर्माण लागत भी बढ़ी; किस बजट में मिलेगा फ्लैट?

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नए प्रोजेक्ट्स में और बढ़ेंगे दाम

घर बनाने की बुनियादी लागत में जमीन की कीमत शामिल नहीं होती। एनारॉक के अनुसार, 2021 से 2026 तक प्रमुख सात शहरों में जमीन की कीमतें 50% से 120% (8-15% सालाना) तक बढ़ चुकी हैं।

दिल्ली-एनसीआर में जमीन के भाव 70 से 130% तक जबकि बंगलूरू में 60 से 120% तक उछले हैं।

बिल्डर जिस महंगी जमीन का अधिग्रहण करते हैं, उसका पूरा वित्तीय बोझ अंततः फ्लैट खरीदने वाले आम खरीदार की जेब पर डाल दिया जाता है।

पैमाना (शीर्ष-7 शहर) वर्ष 2021 (रुपये/वर्ग फुट) वर्ष 2025 (रुपये/वर्ग फुट) कुल बढ़ोतरी सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि औसत निर्माण लागत 2,681 3,604 +34% 6.9% प्रीमियम सेगमेंट निर्माण लागत 3,861 5,370 +39% 7.8% औसत बिक्री मूल्य 5,826 9,260 +59% 12.0%

लागत और अंतिम बिक्री मूल्य के बीच यह 25 फीसदी का भारी अंतर साफ बता रहा है कि बिल्डरों ने किफायती घरों से मुंह मोड़ लिया है, और मध्यम वर्ग को उस महंगी जमीन की कीमत चुकानी पड़ रही है जिसका निर्माण लागत से कोई सीधा लेना-देना नहीं है।एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक, घरों की कीमतों में आई कुल बढ़ोतरी का 66 फीसदी हिस्सा तो सीधे तौर पर निर्माण सामग्री से जुड़ा है, लेकिन बाकी 34 फीसदी हिस्सा बाहरी दबावों का नतीजा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जमीन के अनियंत्रित भाव और बिल्डरों के बढ़ते मार्जिन का है।पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान तनाव और युद्ध जैसे हालात ने निर्माण लागत में 8 से 10 फीसदी का इलाफा हुआ हैपश्चिम एशिया के तनाव ने लॉ -जिस्टिक्स, आयातित फिनिशिंग सामग्री की लागत को बढ़ा दिया है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स में बिल्डर बेस प्राइस 8 -12% तक बढ़ा सकते हैं।पेटकोक की तंगी और पैकेजिंग लागत दोगुनी होनानए लेबर कोड व कुशल कारीगरों की कमी72,000 रुपये प्रति टन हुआ सरियाकेप ऑफ गुड होप के रास्ते से आयात महंगाब्रेंट क्रूड महंगा होने का असरकॉपर और एल्युमीनियम की वैश्विक कीमतों में उछाल