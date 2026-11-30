दूसरों को होने वाले नुकसान का कवर (थर्ड-पार्टी)

आपके वाहन में सवार यात्रियों के दावों के लिए कवर

पर्सनल एक्सीडेंट कवर

आपके अपने वाहन को होने वाले नुकसान के लिए कवर

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केवल सबसे कम प्रीमियम के आधार पर बीमा पॉलिसी का चयन न करें।

जांचें कि क्या आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज उपलब्ध है।

पैसेंजर लायबिलिटी कवर और पैसेंजर पर्सनल एक्सीडेंट कवर के बीच के अंतर को समझें।

इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) की जांच करें, जो चोरी या टोटल लॉस के दावों के लिए वाहन का बीमित मूल्य निर्धारित करती है।

लागू होने वाले अपवादों, कटौतियों, क्लेम की शर्तों और आवश्यक ऐड-ऑन कवर की समीक्षा करें।

हस्ताक्षर करने या OTP के माध्यम से स्वीकृति देने से पहले विकल्प फॉर्म को ध्यान से पढ़ें।

केवल प्रीमियम के बजाय कवरेज, क्लेम सेटलमेंट सेवाओं और कैशलेस गैरेज नेटवर्क के आधार पर पॉलिसियों की तुलना करें।

ग्राहकों को पॉलिसी खरीदते या नवीनीकृत करते समय एक विकल्प फॉर्म के माध्यम से वैकल्पिक बीमा कवरेज को सोच-समझकर चुनना या अस्वीकार करना होगा।

बीमा कंपनियों को प्रत्येक खंड के लिए जाने वाले प्रीमियम का अलग-अलग खुलासा करना होगा और कवरेज, शर्तों और अपवादों को समझाते हुए एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट प्रदान करनी होगी।

इससे बीमा पॉलिसियों की तुलना करना आसान हो जाएगा और क्लेम सेटलमेंट के समय होने वाली गलतफहमियां कम होंगी।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी निजी कार और दोपहिया वाहन पॉलिसियों के लिए चार स्तरीय ढांचे को अनिवार्य कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यह कदम उठाया गया है। मामला एक ऐसे वाहन मालिक से जुड़ा था, जिसकी अपनी ही कार में यात्री के रूप में यात्रा करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद, बीमा कंपनी ने कवरेज के आधार पर क्लेम देने से मना कर दिया।इस मामले ने मोटर इंश्योरेंस कवरेज और उसकी व्याख्या को लेकर मौजूद भ्रम को उजागर किया। इस तरह के भ्रम को दूर करने के लिए बीमा नियामक इरडा ने एक मानकीकृत चार स्तरीय मोटर इंश्योरेंस ढांचा पेश किया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करना है कि वे किस चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं, क्या कवर है और क्या बाहर रखा गया है।यह बीमित वाहन के कारण किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, चोट या संपत्ति के नुकसान से उत्पन्न होने वाली वाहन मालिक की कानूनी देयता को कवर करता है। हालांकि, यह आपके अपने वाहन को हुए नुकसान को कवर नहीं करता।यह बीमित वाहन में यात्रा करने वाले पात्र यात्रियों, पीछे बैठने वाले सवारों और कर्मचारियों के प्रति वाहन मालिक की कानूनी देयता को कवर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खंड में माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चों जैसे निकटतम परिवार के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। केवल इस कवर को चुनने से परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती।पात्र व्यक्तिगत वाहन मालिकों के लिए ये अनिवार्य है, जबकि यात्रियों, पीछे बैठने वाले सवारों और अन्य ड्राइवर के लिए कवरेज वैकल्पिक है। वाहन मालिकों को अपने साथ यात्रा करने वाले परिवार के सदस्यों के लिए वैकल्पिक पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज पर विचार करना चाहिए।यह आपके वाहन को दुर्घटनाओं, चोरी, आग और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों से बचाता है।