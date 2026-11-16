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पहली बार मिला दिवाली बोनस: खर्च करने से पहले जान लें ये बातें; कर्ज चुकाएं, इमरजेंसी फंड बनाएं, निवेश करें

Mon, 16 Nov 2026 06:02 AM IST
राकेश कुमार विकास पुरी, सीनियर पार्टनर, कम्पलीट सर्कल
विकास पुरी, सीनियर पार्टनर, कम्पलीट सर्कल Published by: राकेश कुमार Updated Mon, 16 Nov 2026 06:02 AM IST
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सार
पहली नौकरी या दिवाली पर मिला बोनस खुशी के साथ बेहतर वित्तीय योजना बनाने का मौका भी देता है। विशेषज्ञ की सलाह है कि बोनस को बिना सोचे-समझे खर्च करने के बजाय पहले क्रेडिट कार्ड और महंगे कर्ज चुकाएं। इसके बाद छह महीने के जरूरी घरेलू खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाएं। आर्थिक स्थिति स्थिर होने पर बोनस का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड और भविष्य के लक्ष्यों के लिए निवेश किया जा सकता है। साथ ही परिवार, शॉपिंग और अपनी खुशियों के लिए भी कुछ रकम रखना जरूरी है।
 
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How to use your Diwali bonus wisely for debt repayment, emergency savings and investments
दिवाली बोनस निवेश - फोटो : AI

विस्तार
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आशीष की इसी साल जनवरी में नौकरी लगी थी। इस बार दिवाली पर जब कंपनी ने उसके बैंक अकाउंट में दिवाली बोनस भेजा, तो आशीष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह फूले नहीं समा रहा है- कभी ऑनलाइन शॉपिंग एप खोलता है, तो कभी नए स्मार्टफोन के फीचर्स देखता है। लेकिन दिल के किसी कोने में यह सवाल भी कुलबुला रहा है कि इस पहली कमाई के बोनस का आखिरकार सही इस्तेमाल कैसे किया जाए?


अगर आपकी कहानी भी आशीष जैसी ही है, और आपको भी अपना पहला या इस साल का बोनस मिला है, तो जोश में आकर बिना सोचे-समझे सब कुछ उड़ा देने के बजाय थोड़ा ठहरिए!


याद रखें, बोनस आपकी नियमित मासिक आय का हिस्सा नहीं है। यह अतिरिक्त धन है। इसे बिना सोचे-समझे खर्च करने के बजाय, एक छोटी-सी वित्तीय योजना बनाने के लिए थोड़ा समय निकालें।

सबसे पहले अपने महंगे कर्ज को चुकाएं
यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड का बकाया, पर्सनल लोन या कोई अन्य महंगा कर्ज है, तो अपने बोनस का उपयोग उसे कम करने या पूरी तरह से चुकाने के लिए करना सबसे समझदारी भरा निर्णय हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के बकाए पर 30–40 प्रतिशत तक की सालाना ब्याज दर लगती है।

कोई भी नया निवेश शुरू करने से पहले अपनी मौजूदा देनदारियों की समीक्षा करें। महंगे कर्ज को कम करने से भविष्य में आपकी बचत और निवेश करने की क्षमता में भी सुधार होगा।

इमरजेंसी फंड बनाएं
आपका वित्तीय सुरक्षा कवच जीवन अप्रत्याशित है। अचानक नौकरी छूटना, अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चे या परिवार में कोई आपात स्थिति आपकी जेब पर दबाव डाल सकती है। यदि आपने अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है, तो अपने बोनस का एक हिस्सा इस उद्देश्य के लिए अलग रखने पर विचार करें। आदर्श रूप से, आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम छह महीने के आवश्यक घरेलू खर्चे कवर होने चाहिए। आप इस पैसे को अपेक्षाकृत सुरक्षित और आसानी से निकाले जा सकने वाले विकल्पों में रख सकते हैं, जैसे:
  • बचत बैंक खाता
  • स्वीप-इन फिक्स्ड डिपॉजिट
  • लिक्विड म्यूचुअल फंड
याद रखें, इमरजेंसी फंड का उद्देश्य रिटर्न को अधिकतम करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जरूरत पड़ने पर पैसे आसानी से उपलब्ध हों।

म्यूचुअल फंड में निवेश करें
यदि आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है, आपके पास कोई महंगा बकाया कर्ज नहीं है और आपका इमरजेंसी फंड पर्याप्त रूप से बना हुआ है, तो अपने बोनस का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर विचार करें। पांच से सात साल या उससे अधिक की निवेश अवधि के लिए, आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर इक्विटी म्यूचुअल फंड पर विचार कर सकते हैं। कम अवधि के लक्ष्यों और अपेक्षाकृत कम जोखिम के लिए, उपयुक्त डेट म्यूचुअल फंड या अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य, जिन पर आप विचार कर सकते हैं:
  • उच्च शिक्षा के लिए समर्पित निवेश कोष बनाएं।
  • अपनी रिटायरमेंट की बचत को मजबूत करें और लंबी अवधि के चक्रवृद्धि का लाभ उठाएं।
  • अपने भविष्य के घर के डाउन पेमेंट के लिए फंड बनाना शुरू करें।
  • अनुमानित चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों के लिए पैसे अलग रखें।

अपने और परिवार पर खर्च करें
हर रुपये का निवेश होना जरूरी नहीं है। वित्तीय अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी खुशियों को नजरअंदाज करें या अपनी हर व्यक्तिगत इच्छा को टाल दें।
  • आप इसका उपयोग इसके लिए कर सकते हैं:
  • परिवार के साथ छुट्टियां या खास आउटिंग।
  • कुछ ऐसा जो लंबे समय से खरीदना चाहते थे।
  • आपके बच्चों या प्रियजनों के लिए उपहार।
  • आपके घर के लिए जरूरी अपग्रेड।
  • स्वास्थ्य, फिटनेस और व्यक्तिगत भलाई।
  • कोई नया कौशल सीखना या किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना।

50,000 रुपये के दिवाली बोनस को ऐसे करें आवंटित
 

खर्च/निवेश का उद्देश्य

आवंटित राशि

हिस्सा

शॉपिंग और परिवार

₹10,000

20%

कर्ज चुकाना (यदि हो)

₹10,000

20%

इमरजेंसी फंड

₹10,000

20%

म्यूचुअल फंड निवेश

₹12,500

25%

भविष्य के वित्तीय लक्ष्य

₹7,500

15%

कुल

₹50,000

100%

यह ₹50,000 के बोनस या अतिरिक्त आय के लिए तैयार किया गया बजट है। इसमें खर्च, कर्ज चुकाने, बचत और निवेश के बीच संतुलन रखा गया है। यह आवंटन केवल एक उदाहरण है। आपका वास्तविक आवंटन आपकी वित्तीय परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए।

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