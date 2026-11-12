दोपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे बीएस-7 मानक: 2028 से हो सकती है शुरुआत; प्रदूषण नियंत्रण में मिलेगी मदद

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सूत्रों के मुताबिक, चारपहिया और बड़े वाहनों के लिए बीएस-7 मानक लागू करने की समयसीमा तय करने के बाद मंत्रालय अब दोपहिया वाहनों के लिए इसका मसौदा तैयार कर रहा है। वाहन निर्माताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, ताकि उद्योग जगत को समय रहते इसे अपनाने में कोई कठिनाई न हो।सरकार ने कारों के सभी नए मॉडलों के लिए एक अप्रैल, 2029 से बीएस-7 मानक लागू करने की तैयारी की है। वाहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि देश में प्रदूषण को नियंत्रित करना प्राथमिकता है, इसलिए सरकार कारों से पहले दोपहिया वाहनों पर इसे लागू कर सकती है।अप्रैल, 2029 के बाद बनने वाली हर कार को बीएस 7 मानकों का पालन करना होगा। इसके एक साल बाद छोटे कमर्शियल वाहनों जैसे पिक-अप ट्रक और वैन को इन नियमों के दायरे में लाया जाएगा। सबसे आखिर में, यानी 2035 में भारी वाहनों जैसे ट्रकों और बसों के लिए इन नियमों को अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि उनके इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम में बदलाव करना सबसे जटिल और महंगा होता है।बीएस-7 मानक व्यवस्था के तहत दोपहिया वाहनों में रियल ड्राइविंग एमिशन (आरडीई) जैसे कड़े मानक लागू होने हैं। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) भारी वाहनों (बस-ट्रक) से जुड़े कुछ पर्यावरण नियमों को अप्रैल, 2031 के बजाय अप्रैल, 2035 से लागू करने की मांग कर चुका है। ऐसे में दोपहिया वाहन निर्माता भी सरकार से अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल पंजीकृत वाहनों में 73% यानी करीब 30 करोड़ दोपहिया वाहन हैं।प्रदूषण फैलाने में इनकी बड़ी भूमिका को देखते हुए सरकार अब इनके लिए कड़े उत्सर्जन मानक लाने जा रही है।ईंधन में कोई बदलाव नहीं : बीएस-7 मानक लागू होने पर पेट्रोल या डीजल की गुणवत्ता में किसी बदलाव की जरूरत नहीं होगी।मौजूदा कार मालिकों के लिए कोई चिंता नहीं : अगर आपके पास पहले से कोई कार है या आप अप्रैल, 2029 से पहले नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नियम केवल अप्रैल 2029 के बाद बनने वाली गाड़ियों पर ही लागू होंगे।बीएस-7 मानकों का पालन करने के लिए कार कंपनियों को अपनी गाड़ियों में कई तकनीकी बदलाव करने होंगे। इनमें ज्यादा एडवांस एग्जॉस्ट सिस्टम, नए ऑन-बोर्ड सेंसर, बेहतर मटीरियल वाले टायर और ब्रेक पैड शामिल हैं। इन पर होने वाले रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च काफी ज्यादा होगा। निर्माता इस लागत का एक बड़ा हिस्सा ग्राहकों पर डालेंगे।