हर महीने कितनी एसआईपी करें?: 30 हजार की सैलरी पर इतना निवेश करें, 20 साल में बन सकता है 59.9 लाख का फंड

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रिटायरमेंट के बाद हाथ में बड़ी रकम आना हर नौकरीपेशा व्यक्ति का सपना होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज बचाई गई रकम भविष्य की जरूरतें पूरी कर पाएगी? कानपुर के बृजलाल ने पूरी जिंदगी सरकारी दफ्तर में काम किया। रिटायरमेंट पर उन्हें 20 लाख रुपये मिले, जिसे उन्होंने अपने बेटे राहुल को सौंप दिया। राहुल ने खुशी तो जताई, लेकिन मन में हिसाब लगाया कि आज के समय में 20 लाख रुपये से एक अच्छा फ्लैट खरीदना भी मुश्किल है। बृजलाल ने मेहनत करके पैसा तो बचाया, लेकिन महंगाई के हिसाब से उसे बढ़ाने की योजना नहीं बनाई। यह कहानी बताती है कि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जगह निवेश करना भी जरूरी है।

इसी जरूरत को पूरा करने का एक तरीका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी है। इसमें निवेशक हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में लगाता है। इससे बाजार में निवेश करने के लिए सही समय चुनने की चिंता कम होती है और नियमित निवेश की आदत बनती है। बाजार गिरने पर समान रकम से ज्यादा यूनिट मिलती हैं, जबकि बाजार बढ़ने पर निवेश की कीमत बढ़ सकती है। लंबे समय तक निवेश करने पर रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने का फायदा मिलता है। इसे चक्रवृद्धि का असर कहा जाता है। हालांकि, एसआईपी में मिलने वाला रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए सवाल यह है कि हर व्यक्ति को अपनी आय के हिसाब से कितनी रकम निवेश करनी चाहिए?

सही एसआईपी राशि कैसे तय करें और किन बातों का रखें ध्यान?

एसआईपी शुरू करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आप किस लक्ष्य के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। मसलन, बच्चे की पढ़ाई, अपना घर खरीदना या रिटायरमेंट के बाद खर्च चलाना। इसके बाद उस लक्ष्य की आज की कीमत और भविष्य में उसकी संभावित लागत का अनुमान लगाएं। महंगाई के कारण आज जिस काम में 10 लाख रुपये खर्च होते हैं, उसके लिए 15 साल बाद ज्यादा रकम की जरूरत पड़ सकती है। यह भी तय करें कि आपको पैसा कब चाहिए। लक्ष्य पांच साल बाद पूरा करना है या 25 साल बाद, इससे निवेश की योजना बदल जाएगी। इसके बाद एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से मासिक निवेश की रकम का अनुमान लगाएं। केवल दोस्त या रिश्तेदार को देखकर 5,000 या 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू करना सही तरीका नहीं है। निवेश आपकी आय, खर्च और भविष्य के लक्ष्य के मुताबिक होना चाहिए।

50:30:20 का नियम कैसे तय करेगा आपकी निवेश राशि?

निवेश की शुरुआत से पहले अपनी मासिक आय का बजट बनाना जरूरी है। इसके लिए 50:30:20 का नियम अपनाया जा सकता है। इस नियम में आय का 50 फीसदी हिस्सा जरूरी खर्चों के लिए रखा जाता है। इसमें किराया, राशन, बिजली का बिल और बच्चों की फीस शामिल हैं। आय का 30 फीसदी हिस्सा अपनी इच्छाओं और शौक पर खर्च किया जा सकता है। इसमें बाहर खाना, घूमना और फिल्म देखना जैसी चीजें शामिल हैं। बाकी 20 फीसदी हिस्सा बचत और भविष्य के निवेश के लिए अलग रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, 50 हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति इस नियम के तहत 10 हजार रुपये निवेश के लिए रख सकता है। इसी तरह 30 हजार रुपये की आय पर 6 हजार और एक लाख रुपये की आय पर 20 हजार रुपये निवेश के लिए अलग किए जा सकते हैं।

एसआईपी को लंबे समय तक जारी रखने के लिए क्या करें?

निवेश की रकम तय करना ही काफी नहीं है। उसे लगातार जारी रखना भी जरूरी है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सैलरी आते ही निवेश: महीने के अंत में बची रकम लगाने के बजाय वेतन मिलते ही एसआईपी की किस्त अलग कर दें।

महीने के अंत में बची रकम लगाने के बजाय वेतन मिलते ही एसआईपी की किस्त अलग कर दें। इमरजेंसी फंड बनाएं: निवेश शुरू करने से पहले कम से कम छह महीने के जरूरी खर्च के बराबर रकम अलग खाते में रखें। इससे अचानक जरूरत पड़ने पर एसआईपी बंद करने की नौबत कम होगी।

निवेश शुरू करने से पहले कम से कम छह महीने के जरूरी खर्च के बराबर रकम अलग खाते में रखें। इससे अचानक जरूरत पड़ने पर एसआईपी बंद करने की नौबत कम होगी। हर साल निवेश बढ़ाएं: जैसे-जैसे आमदनी बढ़े, एसआईपी की रकम भी हर साल कम से कम 10 फीसदी बढ़ाने की कोशिश करें।

जैसे-जैसे आमदनी बढ़े, एसआईपी की रकम भी हर साल कम से कम 10 फीसदी बढ़ाने की कोशिश करें। बाजार गिरने पर घबराएं नहीं: लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए निवेश कर रहे हैं तो बाजार के उतार-चढ़ाव को समझें और जल्दबाजी में फैसला न लें।

लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए निवेश कर रहे हैं तो बाजार के उतार-चढ़ाव को समझें और जल्दबाजी में फैसला न लें। कर्ज और खर्च का हिसाब रखें: गैरजरूरी खर्च घटाएं और अपनी भुगतान क्षमता के मुताबिक ही निवेश करें।

कितनी मासिक एसआईपी से 20 साल में कितना फंड बन सकता है?

दिए गए अनुमान के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी आय का 20 फीसदी निवेश करता है और उसे 20 साल तक 12 फीसदी सालाना रिटर्न मिलता है, तो संभावित फंड इस प्रकार हो सकता है।

मासिक आय 20 फीसदी मासिक निवेश 20 साल बाद संभावित फंड 30,000 रुपये 6,000 रुपये 59.9 लाख रुपये 50,000 रुपये 10,000 रुपये 99.9 लाख रुपये 1,00,000 रुपये 20,000 रुपये 1.99 करोड़ रुपये

ये आंकड़े 12 फीसदी सालाना अनुमानित रिटर्न के आधार पर हैं। वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए इन्हें निश्चित मिलने वाली रकम न समझें।

बृजलाल की कहानी से क्या सीख मिली?

बृजलाल की कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि भविष्य के लिए केवल पैसा जमा करना पर्याप्त नहीं है। उसे महंगाई और अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निवेश करना भी जरूरी है। एसआईपी में छोटी रकम से शुरुआत करके नियमित निवेश किया जा सकता है। आय बढ़ने के साथ निवेश बढ़ाना और आपात स्थिति के लिए अलग पैसा रखना भी जरूरी है। अमीर बनने का कोई एक तय रास्ता नहीं है, लेकिन अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुसार वित्तीय योजना बनाना भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।