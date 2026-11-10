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हर महीने कितनी एसआईपी करें?: 30 हजार की सैलरी पर इतना निवेश करें, 20 साल में बन सकता है 59.9 लाख का फंड
द बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 10 Nov 2026 06:11 AM IST
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सार
रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपये की बचत भी महंगाई के सामने कम पड़ सकती है। इसलिए केवल पैसा जमा करना नहीं, उसे सही जगह निवेश करना जरूरी है। एसआईपी के जरिए 30 हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति हर महीने 6 हजार रुपये निवेश कर सकता है। अनुमानित 12 फीसदी रिटर्न पर 20 साल में 59.9 लाख रुपये का फंड बन सकता है। आखिर आपकी आय के हिसाब से कितनी एसआईपी जरूरी है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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