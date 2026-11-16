कम प्रीमियम में 25 लाख तक का हेल्थ कवर: सुपर टॉप-अप से बढ़ेगी सुरक्षा; जानें बेस पॉलिसी से कैसे है अलग

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बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। अचानक हार्ट अटैक, गंभीर दुर्घटना, कैंसर या लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती रहने की नौबत किसी भी परिवार की वर्षों की बचत को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकती है। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब मरीज परिवार का कमाने वाला मुख्य सदस्य हो। भारत में बड़ी संख्या में परिवार आज भी 3 लाख या 5 लाख रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर निर्भर हैं।कुछ वर्ष पहले खरीदी गई यह पॉलिसी उस समय पर्याप्त लग सकती थी, लेकिन बढ़ती मेडिकल महंगाई, आधुनिक इलाज और अस्पतालों के खर्च ने आज इसकी पर्याप्तता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आपका बीमा कवर आपके परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त है?चार सदस्यों वाले परिवार के लिए 10 लाख, 15 लाख या 25 लाख रुपये का कवर उनकी उम्र, स्वास्थ्य, जीवनशैली और शहर के आधार पर जरूरी हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी रकम का सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना महंगा पड़ सकता है। तो क्या कम प्रीमियम में बड़ा हेल्थ कवर पाने का कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल है। सुपर टॉप-अप पॉलिसी।सुपर टॉप-अप एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो आपकी मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें एक निश्चित राशि को डिडक्टिबल कहा जाता है। इस सीमा से ऊपर के पात्र चिकित्सा खर्चों को सुपर टॉप-अप कवर करता है।उदाहरण के लिए, किसी परिवार के पास 5 लाख की सामान्य फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है। वह 20 लाख रुपये का सुपर टॉप-अप 5 लाख रुपये के डिडक्टिबल के साथ खरीद सकता है। इस तरह परिवार को कुल 25 लाख रुपये तक का संभावित स्वास्थ्य सुरक्षा कवर मिल सकता है। इसके लिए 25 लाख की सामान्य हेल्थ पॉलिसी खरीदने की तुलना में प्रीमियम काफी कम होता है। सुपर टॉप-अप और सामान्य टॉप-अप के बीच अंतर समझना जरूरी है। सामान्य टॉप-अप में डिडक्टिबल प्रत्येक क्लेम पर लागू होता है, जबकि सुपर टॉप-अप में एक पॉलिसी वर्ष के दौरान हुए पात्र अस्पताल खर्चों को जोड़कर देखा जाता है।मान लीजिए, एक साल में परिवार के दो सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने पर क्रमशः 3 लाख और 5 लाख रुपये का पात्र खर्च आता है। कुल खर्च 8 लाख रुपये हुआ। 5 लाख रुपये के डिडक्टिबल के बाद शेष 3 लाख रुपये का खर्च सुपर टॉप-अप से कवर होगा, लेकिन पॉलिसी की शर्तों के अधीन।सुपर टॉप-अप को फैमिली फ्लोटर के रूप में भी लिया जा सकता है, जिसमें पति-पत्नी और बच्चों सहित सभी सदस्यों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।कई नौकरीपेशा लोग मानते हैं कि कंपनी की ओर से मिलने वाला 3 लाख या 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त है। लेकिन इस पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है।कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस नौकरी से जुड़ा होता है। नौकरी छोड़ने, बदलने या कॅरिअर में ब्रेक लेने पर पुरानी कंपनी का कवर सामान्यतः समाप्त हो जाता है। नई कंपनी में बीमा शुरू होने में देरी हो सकती है या वहां मिलने वाला कवर कम हो सकता है।यदि किसी कर्मचारी को कंपनी से 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलता है, तो वह 5 लाख के डिडक्टिबल के साथ 20 लाख रुपये का सुपर टॉप-अप ले सकता है। इस तरह कुल संभावित सुरक्षा 25 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आपका बीमा कवर आपके परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त है?हेल्थ इंश्योरेंस को केवल सालाना खर्च नहीं, बल्कि परिवार की दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा के रूप में देखना चाहिए। सही बेस पॉलिसी और सुपर टॉप-अप का संयोजन कम प्रीमियम में बड़ा सुरक्षा कवच दे सकता है। एक अनुभवी और योग्य हेल्थ इंश्योरेंस विशेषज्ञ की मदद लें, ताकि आपके परिवार के लिए सही कवर, उचित डिडक्टिबल और उपयुक्त पॉलिसियों का संयोजन तैयार किया जा सके। बीमा कम मत खरीदिए, बीमा की प्लानिंग बेहतर कीजिए।कुछ हेल्थ इंश्योरेंस और सुपर टॉप-अप पॉलिसियों में विदेश में इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती होने का कवर भी उपलब्ध होता है। विदेश में पढ़ने वाले बच्चों, अक्सर अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों और विदेश में रहने वाले परिवारों के लिए यह उपयोगी हो सकता है।