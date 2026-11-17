सोने की कीमतें सोमवार को एक साल से अधिक के निचले स्तर पर आ गईं। शाम साढ़े छह बजे तक हाजिर सोना 15 डॉलर फिसलकर 3,871.1 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। कारोबार के दौरान इसने अक्तूबर 2025 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर 3,830 डॉलर को छुआ। वहीं , चांदी 3.5% से ज्यादा टूटकर 1,70,053 रुपये प्रति किलो ग्राम पर आ गई। इससे पहले 28 नवंबर 2025 को चांदी का भाव 1,71,850 रुपये प्रति किलो ग्राम था।

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गिरावट की क्या है वजह?

घरेलू बाजार एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने के वायदा भाव में 1.35% की गिरावट आई और यह 1,34,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले 29 दिसंबर, 2025 को एमसीएक्स पर सोने काभाव 1,34,887 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक बयानों से अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों को बल मिलने और डॉलर के मजबूत होने के कारण सोने-चांदी पर दबाव बना हुआ है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक (फेड) की ओर से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने या आगे और बढ़ोतरी की आशंकाओं ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया है।

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ट्रेडर्स को दिसंबर में फेड की ओर से 25 आधार अंकों की दर-वृद्धि की 91% संभावना दिख रही है। इस वजह से डॉलर अप्रैल 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर के करीब है। इससे यूएस ट्रेजरी यील्ड में मजबूती आई है।

सोना 900 तो चांदी 5,000 रुपये सस्ती

उधर, दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरावट आई और यह 900 रुपये टूटकर 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं, चांदी की कीमत भी 5,000 रुपये लुढ़ककर 1.79 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

क्या यहीं थमेंगी कीमतें या और नीचे जाएंगी?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी और फंडामेंटल दोनों मोर्चों पर फिलहाल दबाव बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 3,800 डॉलर प्रति औंस के आसपास एक अस्थाई समर्थन है, लेकिन अगर बिकवाली का दौर और गहराया तो यह स्तर टूट भी सकता है।

घरेलू स्तर पर कीमतें 1,30,000 से 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे की ओर फिसल सकती हैं। वहीं, दूसरी ओर औद्योगिक मांग में सुस्ती और डॉलर की मजबूती के चलते चांदी में गिरावट और अधिक तीव्र हो सकती है। चांदी के लिए निचले स्तरों पर 1,56,000 रुपये तक के दायरे की आशंका जताई जा रही है, जब तक कि यह ऊपर में 1,77,000 के अहम रेजिस्टेंस को पार नहीं करती।

ट्रेडर्स क्या रणनीति अपनाएं

छोटी अवधि के ट्रेडर्स के लिए यह बाजार बेहद जोखिम भरा बना हुआ है। जानकारों की सलाह है कि जब तक बाजार में कोई मजबूत और स्पष्ट तेजी का संकेत नहीं मिलता, तब तक बिना सोचे-समझे नीचे के भाव पर खरीदारी करने से बचना चाहिए।