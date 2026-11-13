द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में बिकवाली; सेंसेक्स 537 अंक से अधिक लुढ़का, जानिए निफ्टी का क्या हाल

घरेलू शेयर बाजार में बीते 10 दिनों की हरियाली के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बिकवाली का जोर दिखा। शुरुआती कारोबार में प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी टूट गए। सेंसेक्स 537.56 अंकों की गिरावट के साथ 81,373.45 के स्तर पर पहुंच गया। यह 0.65 फीसदी की महत्वपूर्ण कमी दर्शाता है। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी लाल निशान में रहा। निफ्टी 198.50 अंक टूटकर 25,100.85 के स्तर पर आ गया। यह सूचकांक में 0.78 फीसदी की गिरावट को दर्शाता है। बाजार खुलने के दौरान निवेशकों में चिंता का माहौल देखा गया।

शुक्रवार को कैसी रही बाजार की चाल?

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घरेलू शेयर बाजार ने शुक्रवार को सप्ताह के अंतिम दिन दबाव में कारोबार की शुरुआत की। सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 77.23 अंक यानी 0.094 फीसदी की हल्की गिरावट के साथ 81,833.78 अंक पर खुला। वहीं, निफ्टी 89.50 अंक यानी 0.35 फीसदी नीचे 25,209.85 अंक पर खुला।

शुरुआती कारोबार में बाजार पर दबाव बढ़ता दिखा। सुबह 9 बजकर 23 मिनट पर सेंसेक्स 555 अंक गिरकर 81,356 अंक पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 207 अंक के नुकसान के साथ 25,092 अंक पर था। बैंक निफ्टी में 0.80 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। मिडकैप इंडेक्स 0.46 फीसदी के नुकसान में रहा। निफ्टी नेक्स्ट50 भी 0.50 फीसदी से ज्यादा नीचे था। शुरुआती सत्र में कुल 2,743 शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें से 864 शेयर तेजी में थे, जबकि 1,728 शेयर नुकसान में गिरे हुए थे।

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सप्ताह भर बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा?

सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को बाजार में पूरे दिन उठापटक रही। कारोबार समाप्त होने पर दोनों प्रमुख सूचकांक हल्की तेजी में बंद हुए। सेंसेक्स 31.61 अंक यानी 0.039 फीसदी ऊपर 81,911.01 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स 44.30 अंक यानी 0.18 फीसदी ऊपर 25,299.35 अंक पर रहा। बुधवार को सेंसेक्स 772.75 अंक यानी 0.95 फीसदी ऊपर चढ़ा था। निफ्टी 50 इंडेक्स 210.40 अंक यानी 0.84 फीसदी की वृद्धि के साथ बंद हुआ था।

मंगलवार को क्यों नहीं हुआ कारोबार?

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को कोई कारोबार नहीं हुआ था। दिवाली बलिप्रतिपदा के मौके पर बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों में नियमित कारोबार स्थगित था। सोमवार को नए संवत 2083 का पहला पूरा कारोबार हुआ था। इसमें दोनों प्रमुख सूचकांक हल्की तेजी में बंद हुए थे। सेंसेक्स में 107.25 अंक की तेजी आई थी। निफ्टी 50 इंडेक्स 58.25 अंक ऊपर रहा था। रविवार को दिवाली के मुहूर्त सत्र में बाजार को हल्का नुकसान उठाना पड़ा था। सेंसेक्स 28.62 अंक गिरकर बंद हुआ था। निफ्टी 50 इंडेक्स 43.95 अंक टूटकर बंद हुआ था।

बाजार खुलने से पहले क्या थे संकेत?

भारतीय बाजार में आज पहले से ही दबाव में शुरुआत होने के संकेत मिल रहे थे। कारोबार शुरू होने से पहले गुजरात के गिफ्ट सिटी में गिफ्ट निफ्टी पुराने स्तर से नीचे था। यह सुबह के सत्र में 97.50 अंक की गिरावट के साथ 25,203.50 अंक पर दिख रहा था। यह रुझान भारतीय बाजार में नुकसान के साथ शुरुआत का इशारा दे रहा था। प्री-ओपन सत्र में भी बाजार का रुख गिरावट वाला ही था। सेंसेक्स करीब 77 अंक नीचे 81,835 अंक के पास कारोबार शुरू करने के संकेत दे रहा था। निफ्टी लगभग 90 अंक नीचे 25,210 अंक के पास खुलने का इशारा दे रहा था।