सर्राफा बाजार: भाई दूज पर दिल्ली में सोना 800 रुपये टूटा, चांदी 5000 रुपये लुढ़की; जानिए बाजार का पूरा हाल

देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने के दाम लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरे। दिवाली की छुट्टियों के दौरान कम कारोबारी गतिविधि के कारण कीमती धातु पर दबाव रहा। सोना 800 रुपये टूटकर 10 ग्राम 1.45 लाख रुपये पर आ गया। चांदी भी 5000 रुपये लुढ़ककर 1,87,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्ध पीली धातु 800 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर बंद हुई। मंगलवार को यह 1,46,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी। चांदी भी दो सत्रों तक स्थिर रहने के बाद गिरावट में शामिल हो गई। चांदी की कीमतें 5,000 रुपये गिरकर 1,87,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गईं। इसका पिछला बंद भाव 1,92,500 रुपये प्रति किलोग्राम था।

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क्या वैश्विक बाजार में भी यही रुझान रहा?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक- कमोडिटीज, सौमिल गांधी ने बताया कि बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई। यह दिवाली की छुट्टियों के दौरान घरेलू कारोबारी गतिविधि में कमजोरी के कारण हुआ। कई स्थानीय बाजार बंद रहे, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा। गांधी ने कहा कि कीमती धातुओं का दृष्टिकोण लगातार मुद्रास्फीति और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कठोर संकेतों से भी प्रभावित है। इससे डॉलर और ट्रेजरी यील्ड ऊंचे रह सकते हैं, जो सोने की सुधार की संभावनाओं को सीमित करेगा।

वैश्विक बाजार में हाजिर सोना मामूली बढ़त के साथ 4,047.71 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी करीब 3 फीसदी बढ़कर 52.86 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। मीराए एसेट शेयरखान के कमोडिटीज प्रमुख प्रवीण सिंह ने बताया कि पिछले सत्र की तेज बिकवाली के बाद हाजिर सोना 4,051 डॉलर प्रति औंस के आसपास स्थिर होने का प्रयास कर रहा था। यह वैश्विक बाजार में सोने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर है।

भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का क्या असर है?

भू-राजनीतिक घटनाक्रम भी बाजार के केंद्र में बने रहे। अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदें जोर पकड़ रही थीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान से जुड़ा युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। हालांकि, ईरान अपनी मांगों पर जोर दे रहा है। इनमें अपनी संपत्तियों को जारी करना, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना और प्रतिबंध समाप्त करना शामिल है। सभी मोर्चों पर शत्रुता समाप्त करने की मांग भी ईरान कर रहा है।

कच्चे तेल और सोने का भविष्य क्या है?

सिंह ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें पिछले 10 दिनों में करीब 25 फीसदी गिरी हैं। यदि शांति वार्ता ठोस प्रगति करने में विफल रहती है, तो ये कीमतें अस्थिर रह सकती हैं। सोने में निकट भविष्य में मंदी का रुझान रहने की संभावना है। इसमें तेजी की सीमित गुंजाइश दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा भू-राजनीतिक और आर्थिक कारक सोने पर दबाव बनाए रखेंगे।