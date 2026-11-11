द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में बंपर उछाल; सेंसेक्स 1200 अंक चढ़ा, निफ्टी 25300 के पार

बुधवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में भारी उछाल आया। विदेशी पूंजी के प्रवाह, उम्मीद से बेहतर दूसरी तिमाही के परिणामों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने बाजार को मजबूती दी।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,097.33 अंक चढ़कर 82,186.92 पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 274.30 अंक की बढ़त के साथ 25,317.55 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एटर्नल, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड और भारती एयरटेल प्रमुख लाभ में रहे। टाइटन एकमात्र नुकसान में रहने वाला शेयर था। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने सोमवार को 7,212.22 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 92.44 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। मंगलवार को 'दिवाली बलिप्रतिपदा' के कारण घरेलू शेयर बाजार बंद थे। सोमवार को सेंसेक्स 107.25 अंक चढ़कर 81,106.65 पर और निफ्टी 58.25 अंक बढ़कर 25,044.65 पर बंद हुआ था।

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बाजार में यह तेजी क्यों आई?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने बताया कि निफ्टी-50 इस महीने के सात कारोबारी दिनों में 8.6 फीसदी चढ़ा है। यह तेजी मुख्य रूप से FIIs की आक्रामक खरीदारी के कारण हुई। इस महीने अब तक FIIs ने 53,170 करोड़ रुपये का निवेश किया है। बाजार के माहौल में यह बदलाव AI व्यापार के कमजोर होने से भारत के लिए सकारात्मक वैश्विक संकेतों से आया। दूसरी तिमाही के उम्मीद से बेहतर परिणाम भी इस तेजी का वास्तविक आधार हैं।

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विदेशी निवेशक क्यों कर रहे हैं खरीदारी?

विजयकुमार के अनुसार, भारतीय बाजार के लिए अनुकूल माहौल को देखते हुए FIIs की खरीदारी जारी रहने की संभावना है। इससे बैंकिंग, वित्तीय, दूरसंचार, पूंजीगत सामान, चुनिंदा ऑटो और दवा कंपनियों के प्रमुख शेयरों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रेंट क्रूड का 92 डॉलर तक गिरना भारत के लिए एक अतिरिक्त वृहद आर्थिक राहत है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का क्या असर?

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में पुनरुद्धार से घरेलू बाजारों को सहायक पृष्ठभूमि मिल रही है। डब्ल्यूटीआई क्रूड 86 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि ब्रेंट क्रूड 91-92 डॉलर की सीमा में आ गया है। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट से बढ़ी हुई ऊर्जा लागत, आयातित महंगाई और भारत के बाहरी संतुलन पर दबाव की चिंताओं से राहत मिली है। विदेशी संस्थागत प्रवाह भी समर्थन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है।

अक्तूबर में लगातार बिकवाली के बाद अब लगातार सत्रों में आक्रामक शुद्ध खरीदारी देखी जा रही है। विदेशी निवेशकों की यह नई भागीदारी हालिया बाजार सुधार को मजबूत कर रही है। इससे जोखिम लेने की क्षमता में सुधार हुआ है और घरेलू निवेश परिदृश्य को अधिक विश्वास मिला है। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का SSE कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे।