Sensex Opening Bell: धनतेरस के दिन बाजार में उतार-चढ़ाव; सेंसेक्स 100 अंक टूटकर संभला, जानें निफ्टी का हाल

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सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर सेंसेक्स 184.24 (0.23%) अंकों की बढ़त के साथ 79,494.25 के स्तर पर काराेबार करता दिखा। वहीं निफ्टी -11.15 (-0.05%) अंक टूटकर 24,525.45 के स्तर पर पहुंच गया। विज्ञापन





सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर सेंसेक्स 184.24 (0.23%) अंकों की बढ़त के साथ 79,494.25 के स्तर पर काराेबार करता दिखा। वहीं निफ्टी -11.15 (-0.05%) अंक टूटकर 24,525.45 के स्तर पर पहुंच गया।

धनतेरस के दिन घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान बड़ा उतार-चढ़ाव दिखा। बाजार खुलने के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी टूटते नजर आए। सेंसेक्स करीब 100 अंक टूटने के बाद संभला। वहीं निफ्टी में भी कमजोरी के साथ खरीदारी लौटी।