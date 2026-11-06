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Sensex Opening Bell: धनतेरस के दिन बाजार में उतार-चढ़ाव; सेंसेक्स 100 अंक टूटकर संभला, जानें निफ्टी का हाल

Fri, 06 Nov 2026 09:21 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 06 Nov 2026 09:21 AM IST
सार

  • सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर सेंसेक्स 184.24 (0.23%) अंकों की बढ़त के साथ 79,494.25 के स्तर पर काराेबार करता दिखा।
  • वहीं निफ्टी -11.15 (-0.05%) अंक टूटकर 24,525.45 के स्तर पर पहुंच गया।

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सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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धनतेरस के दिन घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान बड़ा उतार-चढ़ाव दिखा। बाजार खुलने के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी टूटते नजर आए। सेंसेक्स करीब 100 अंक टूटने के बाद संभला। वहीं निफ्टी में भी कमजोरी के साथ खरीदारी लौटी।
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सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर सेंसेक्स 184.24 (0.23%) अंकों की बढ़त के साथ 79,494.25 के स्तर पर काराेबार करता दिखा। वहीं निफ्टी -11.15 (-0.05%) अंक टूटकर 24,525.45 के स्तर पर पहुंच गया।
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