द बोनस मार्केट अपडेट: बाजार में मजबूती कायम, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी 23850 के पार

भारतीय शेयर बाजार ने 04 नवंबर, 2026 को कारोबार की जोरदार शुरुआत की। सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर कारोबार करते दिखे। यह शुरुआती कारोबार निवेशकों के लिए उत्साहजनक रहा।

सुबह 09:22 बजे सेंसेक्स 339.83 अंकों की वृद्धि के साथ 77,257.68 के स्तर पर पहुंच गया। यह 0.44 फीसदी की बढ़त दर्शाता है। इसी तरह, निफ्टी में भी तेजी दर्ज की गई। निफ्टी 83.06 अंक बढ़कर 23,893.90 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी में यह वृद्धि 0.35 फीसदी रही। बाजार के प्रमुख सूचकांकों में एक दिवसीय कारोबार की शुरुआत मजबूत रही। कच्चे तेल की घटती कीमतों, कमजोर अमेरिकी डॉलर और विदेशी फंड के आने से बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 94.61 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

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विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारी निवेश और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते भारतीय शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन जोरदार तेजी दर्ज की गई। बुधवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस उछाल से बाजार का माहौल पूरी तरह बदल गया है।

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बाजार के माहौल में क्या बदलाव आया है?

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीसी, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व और भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़े लाभ में रहे। वहीं, पावर ग्रिड, इटरनल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और भारती एयरटेल पिछड़ गए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.43 फीसदी की गिरावट के साथ 103.2 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 6,836.81 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि बाजार के माहौल में स्पष्ट बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि बाजार की संरचना भी बदल गई है। बाजार के माहौल में बदलाव का मुख्य कारण भारत के प्रति विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुख में अचानक आया बदलाव है। अच्छे कॉर्पोरेट आय परिणाम और लार्ज-कैप में आकर्षक मूल्यांकन इस तेजी को मौलिक समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एआई कारोबार के कमजोर पड़ने से भी विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी हुई है।

पिछले दिनों बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा?

मंगलवार को सेंसेक्स 1,225.07 अंक या 1.62 फीसदी उछलकर दिन के उच्चतम स्तर 76,917.85 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 370.05 अंक या 1.58 फीसदी बढ़कर दिन के उच्चतम स्तर 23,810.85 पर समाप्त हुआ। पिछले चार कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 3,671.82 अंक या 5 फीसदी चढ़ा है। इसी अवधि में निफ्टी 1,112 अंक या 4.89 फीसदी ऊपर गया है।

वैश्विक बाजारों की स्थिति क्या है?

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक और शंघाई का एस एस ई कंपोजिट सूचकांक निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। हालांकि, हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। मंगलवार को अमेरिकी इक्विटी बाजार अधिकतर उच्च स्तर पर बंद हुए थे।