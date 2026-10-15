द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में लौटी मजबूती, सेंसेक्स 400 अंक से अधिक चढ़ा, जानिए निफ्टी का क्या हाल?

भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को जोरदार शुरुआत की। सुबह 09:31 बजे बाजार खुलने के साथ ही प्रमुख सूचकांकों में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 400 अंक से अधिक उछला, जबकि निफ्टी 22,700 के स्तर को पार कर गया।

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सेंसेक्स 73,248.22 अंक पर पहुंच गया। इसमें 466.33 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो 0.64 फीसदी का उछाल था। वहीं, निफ्टी 22,749.55 अंक पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी में 126.85 अंकों की बढ़त हुई, जो 0.56 फीसदी की वृद्धि दर्शाती है। प्रमुख कंपनियों में टीसीएस के शेयरों में 2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयर भी 1 फीसदी ऊपर चढ़े।