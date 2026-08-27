The Bonus Market Update: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी सपाट

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और एनवीडिया के मजबूत नतीजों से बाजार को समर्थन मिला। हालांकि, शुरुआती बढ़त ज्यादा देर तक नहीं टिकी और सूचकांक जल्द ही नकारात्मक दायरे में फिसल गए। ऑटो और सीमेंट शेयरों पर दबाव साफ देखा गया।

विज्ञापन

बाजार की शुरुआती चाल कैसी रही?

निफ्टी 24,277.60 पर खुला और रिपोर्टिंग के समय 24,194.40 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद स्तर 24,207.75 से 13.35 अंक या 0.06 फीसदी नीचे था। इसी तरह, सेंसेक्स 77,576.76 पर खुला और 77,452.09 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद स्तर 77,472.94 से 20.85 अंक या 0.03 फीसदी नीचे था। अधिकांश व्यापक बाजार सूचकांक सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। हालांकि, क्षेत्रवार निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, सीमेंट और पीएसयू बैंक सूचकांक शुरुआती कारोबार में लाल निशान में थे। कमोडिटी बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 87.39 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर था, जबकि कच्चा तेल करीब 81.82 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

एनएसई पर बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, बीईएल, एटरनल, ओएनजीसी, टाटा स्टील, इंफोसिस, रिलायंस, सिप्ला, अदाणी पोर्ट्स और ट्रेंट शीर्ष लाभ वाले शेयरों में शामिल थे। वहीं, एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को, ग्रासिम, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, टीसीएस और मारुति शीर्ष नुकसान वाले शेयरों में रहे। बीएसई पर टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बीईएल और एटरनल शीर्ष लाभ वाले शेयर थे। एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, टीसीएस, मारुति और इंडिगो शीर्ष नुकसान वाले शेयरों में शामिल थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विश्लेषकों की क्या राय है?

बाजार विश्लेषक विपिन डिक्सना के अनुसार, आज की शुरुआत "उत्साहजनक" थी, क्योंकि निफ्टी ने कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और एनवीडिया के मजबूत नतीजों के कारण सकारात्मक रुख के साथ शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अब यह देखना होगा कि बाजार इन शुरुआती बढ़त को बनाए रख पाता है या नहीं। डिक्सना ने बताया कि कल की कमजोरी मुख्य रूप से आईटी शेयर और रिलायंस के कारण थी। आज के सुधार के लिए कुछ दिग्गज शेयरों तक सीमित रहने के बजाय व्यापक भागीदारी की आवश्यकता है। विश्लेषक के अनुसार, एफआईआई की लगातार खरीद एक और सकारात्मक कारक है, जबकि डीआईआई प्रवाह सहायक बना हुआ है। तकनीकी रूप से, निफ्टी 24,300 से नीचे कारोबार कर रहा है, जो तत्काल प्रतिरोध का काम करेगा।

वैश्विक बाजार और कच्चे तेल का क्या असर?

एक्सिस डायरेक्ट के शोध प्रमुख राजेश पाल्विया ने बताया कि रात भर वैश्विक संकेत कमजोर थे। एसएंडपी 500 सपाट बंद हुआ, जबकि नैस्डैक 0.08 फीसदी फिसला और डॉव 113 अंक गिरा। कोर पीसीई मुद्रास्फीति 3.3 फीसदी सालाना आधार पर उम्मीदों के अनुरूप रही। पाल्विया ने कहा कि एनवीडिया के मजबूत नतीजों के बाद से धारणा में सुधार हुआ है। एनवीडिया ने 96.2 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जो एक साल पहले से दोगुने से अधिक था। इससे उसके शेयर कारोबार के बाद 4 फीसदी से अधिक बढ़ गए और एशियाई बाजारों में तेजी आई, जिसमें कोस्पी करीब 1.4 फीसदी बढ़ा। ब्रेंट क्रूड करीब 86.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर लगातार तीसरे सत्र नरम हुआ है, जिससे हॉर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित होने की चिंताएं कम हुई हैं। इससे भारत के आयात बिल को कुछ राहत मिली है।