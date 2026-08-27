द बोनस मार्केट अपडेट: एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स 539 अंक लुढ़का; निफ्टी भी कमजोर, जानें बाजार का हाल

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को वीकली एक्सपायरी के दिन भारी गिरावट दर्ज की गई। सुबह की शुरुआती बढ़त पूरी तरह खत्म हो गई और बाजार लाल निशान में बंद हुआ। यह गिरावट सत्र के अंतिम घंटों में देखने को मिली। सेंसेक्स 539 अंक या 0.7 फीसदी गिरकर 76,934 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 117 अंक या 0.48 फीसदी की हानि के साथ 24,091 से नीचे आ गया। दोनों प्रमुख सूचकांकों ने सुबह की सारी बढ़त गंवा दी।

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वैश्विक बाजारों का क्या रुख रहा?

सेंसेक्स में गिरावट निफ्टी की तुलना में अधिक तेज थी। यह गिरावट क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) की शुरुआत के बाद पहली मासिक एक्सपायरी के दिन हुई। बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 76,933.59 और निफ्टी 24,090.85 पर थे। हिन्दालको के शेयर में 3 फीसदी की बड़ी गिरावट आई। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी 2 फीसदी नीचे बंद हुए।

वैश्विक बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। टोक्यो समय के अनुसार दोपहर 2:07 बजे तक एस एंड पी 500 फ्यूचर्स में 0.3 फीसदी की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 फ्यूचर्स 0.3 फीसदी नीचे रहा। जापान का टॉपिक्स 0.1 फीसदी ऊपर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया का एस एंड पी/एएसएक्स 200 सूचकांक 1.1 फीसदी गिरा।

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अन्य प्रमुख बाजार कैसे बंद हुए?

हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.5 फीसदी की हानि के साथ बंद हुआ। शंघाई कंपोजिट में 0.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स में 0.4 फीसदी की वृद्धि देखी गई। दुनिया भर के प्रमुख बाजारों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले।