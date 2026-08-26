सर्राफा बाजार: सोने की चमक फीकी, चार दिन की तेजी के बाद 600 रुपये गिरा दाम; चांदी में उछाल

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने के दाम में 600 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। चार दिन की तेजी के बाद यह 1,66,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुझानों और मुनाफावसूली के कारण यह गिरावट आई है। पिछले सत्र में 99.9 फीसदी शुद्धता वाला पीला धातु 1,67,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

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वैश्विक बाजार में क्या रहा सोने का हाल?

हालांकि, चांदी के दाम में मामूली सुधार देखा गया। यह 500 रुपये बढ़कर 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मंगलवार को चांदी 2.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, यह सभी करों सहित है। निवेश मंच मुड्रेक्स के लीड क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत ने बताया कि घरेलू बाजार में व्यापारियों द्वारा मुनाफावसूली के बाद सोने में नरमी आई है। उन्होंने अमेरिकी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मुद्रास्फीति रिपोर्ट से पहले अमेरिकी डॉलर में मजबूती को भी कीमती धातु की कीमतों में गिरावट का कारण बताया। सिद्धांत ने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी के बढ़ते ऋण-पुनर्खरीद कार्यक्रम, कम बॉन्ड प्रतिफल और चीन के केंद्रीय बैंक से लगातार खरीद के कारण सोने ने इस साल कई महीनों के नए उच्च स्तर को छुआ है।

वैश्विक बाजार में हाजिर सोना 39.66 अमेरिकी डॉलर या लगभग 1 फीसदी गिरकर 4,619.21 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, चांदी में मामूली गिरावट दर्ज की गई और यह 68.50 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। मीराए एसेट शेयरखान के कमोडिटीज प्रमुख प्रवीण सिंह ने बताया कि हाजिर सोना पांच लगातार दिनों की बढ़त के बाद करीब 1 फीसदी के नुकसान के साथ 4,621 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था। उन्होंने कहा कि ईरान और ओमान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को अस्थायी रूप से खोलने के प्रयासों के कारण कच्चे तेल में भी गिरावट जारी रही। सिंह ने यह भी बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में पीले धातु समर्थित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों में होल्डिंग में वृद्धि हुई है।

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कीमतों में गिरावट के पीछे क्या हैं मुख्य कारण?

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में गिरावट का एक प्रमुख कारण मुनाफावसूली है। चार दिन की लगातार तेजी के बाद निवेशकों ने लाभ बुक किया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुझान भी इस गिरावट में सहायक रहे। अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना भी सोने के लिए नकारात्मक रहा। अमेरिकी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मुद्रास्फीति रिपोर्ट का इंतजार भी बाजार को प्रभावित कर रहा है।

आगे क्या है सोने के बाजार का दृष्टिकोण?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर विश्लेषक - कमोडिटीज सौमिल गांधी ने भविष्य के दृष्टिकोण पर बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व का मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अमेरिकी डॉलर, ट्रेजरी बॉन्ड प्रतिफल और कीमती धातुओं को प्रभावित कर सकता है। निवेशकों को शुक्रवार को जैक्सन हॉल संगोष्ठी में अमेरिकी फेड अध्यक्ष केविन वॉर्श के भाषण का इंतजार रहेगा। यह भाषण बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।