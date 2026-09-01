द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 76,944 पर, निफ्टी 24,100 से नीचे बंद हुआ

1 सितंबर 2026 यानी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में कारोबार समाप्त किए। दिन भर के उतार-चढ़ाव के बाद बाजार ने स्थिरता खो दी।

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आज बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा?

सेंसेक्स 12.99 अंक की गिरावट के साथ 76,944.28 पर बंद हुआ। यह कुल 0.01 फीसदी की बहुत मामूली कमी थी। वहीं, निफ्टी 24.61 अंक गिरकर 24,055.80 पर आ गया। निफ्टी में 0.10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। बाजार बंद होने तक कई प्रमुख शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे बढ़कर 94.95 (अस्थायी) पर बंद हुआ। निवेशकों ने कुछ खास शेयरों से दूरी बनाए रखी।

भारतीय शेयर बाजार में आज का दिन मामूली गिरावट वाला रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रखा। दिन के अंत में दोनों प्रमुख सूचकांकों ने लाल निशान में कारोबार समाप्त किया। यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन इसने निवेशकों को सतर्क कर दिया।

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किन शेयरों में आई बड़ी गिरावट?

आज के कारोबार में कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयरों को बड़ा झटका लगा। मारुति के शेयर 5 फीसदी तक नीचे आ गए। इसी तरह, श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में भी पांच फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इन कंपनियों के निवेशकों को आज नुकसान उठाना पड़ा। बाजार विशेषज्ञों ने इन शेयरों में आई तेज गिरावट पर ध्यान दिया।