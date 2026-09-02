द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में तीसरे दिन भी गिरावट, सेंसेक्स 374 अंक टूटा, जानिए निफ्टी का कैसा रहा हाल

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार यानी 2 सितंबर 2026 को लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 373.93 अंक गिरकर 76,570.35 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 141.35 अंक टूटकर 23,914.45 के स्तर पर आ गया। डॉलर के मुकाबले रुपया दो पैसे गिरकर 94.97 (अस्थायी) पर बंद हुआ।

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बाजार में गिरावट का क्या कारण है?

बाजार में यह गिरावट निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है। सेंसेक्स में 0.48 फीसदी की कमी आई। निफ्टी भी 0.59 फीसदी के नुकसान के साथ 23,950 के अहम स्तर से नीचे चला गया। दिनभर के कारोबार में कई कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। आइशर मोटर्स और विप्रो के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। दोनों कंपनियों के शेयर करीब तीन फीसदी तक लुढ़क गए। यह लगातार तीसरा दिन है जब बाजार लाल निशान में बंद हुआ है।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक संकेतों और घरेलू स्तर पर मुनाफावसूली के कारण यह गिरावट आई है। निवेशकों ने सतर्कता बरतते हुए अपने शेयर बेचे। कुछ बड़े शेयरों में आई तेज गिरावट ने भी बाजार पर दबाव बनाया। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा वैश्विक आर्थिक आंकड़ों और विदेशी निवेश पर निर्भर करेगी।