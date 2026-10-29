द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में मजबूत उछाल; सेंसेक्स 905 अंक चढ़ा, निफ्टी 22900 के पार पहुंचा, जानिए सब

नई दिल्ली। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें स्थिर रखने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा। सेंसेक्स 905.01 अंक उछलकर 74,151.04 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 237.91 अंक की बढ़त के साथ 22,936.75 के स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी से निवेशकों को करीब पांच लाख करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान है। अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में पांच फीसदी का उछाल आया। कोटक बैंक के शेयर भी चार फीसदी चढ़ गए। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क रखा। बाजार में अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक बढ़त देखी गई।

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