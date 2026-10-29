द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में मजबूत उछाल; सेंसेक्स 905 अंक चढ़ा, निफ्टी 22900 के पार पहुंचा, जानिए सब
- गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स 905 अंक और निफ्टी 237 अंक उछला।
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें स्थिर रखने, LTCG कर कटौती की उम्मीदों और FII खरीदारी जैसे 6 प्रमुख कारकों ने बाजार को ऊपर धकेला, जिससे निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ। जानें आज बाजार क्यों चढ़ा।
विस्तार
नई दिल्ली। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें स्थिर रखने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा। सेंसेक्स 905.01 अंक उछलकर 74,151.04 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 237.91 अंक की बढ़त के साथ 22,936.75 के स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी से निवेशकों को करीब पांच लाख करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान है। अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में पांच फीसदी का उछाल आया। कोटक बैंक के शेयर भी चार फीसदी चढ़ गए। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क रखा। बाजार में अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक बढ़त देखी गई।
बाजार में आज इतनी तेजी क्यों आई?
बाजार में तेजी के पीछे छह प्रमुख कारण रहे। पहला, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कर में कटौती की उम्मीदें बढ़ीं। तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भारतीय बाजार में खरीदारी की। चौथा, रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूती आई। पांचवां, बॉन्ड प्रतिफल में कमी दर्ज की गई। छठा, भारतीय शेयरों का मूल्यांकन आकर्षक बना हुआ है। इन सभी कारकों ने बाजार को ऊपर धकेला।
किन क्षेत्रों में दिखी बढ़त और गिरावट?
सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी वित्तीय सेवा क्षेत्र सबसे आगे रहे। एफएमसीजी, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और धातु शेयरों में भी तेजी आई। फार्मा, स्वास्थ्य सेवा, तेल और गैस तथा मिडकैप सूचकांकों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। वहीं, रियल एस्टेट, ऑटो और रसायन शेयरों में गिरावट देखी गई। सीमेंट और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट भी लाल निशान में बंद हुए। यह बाजार में मिली-जुली प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा?
अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 5 फीसदी की बड़ी उछाल देखी गई। कोटक बैंक के शेयर भी 4 फीसदी चढ़कर बंद हुए। बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल बना रहा। निवेशकों ने विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता दिखाई। यह तेजी बाजार की मजबूत बुनियाद को दर्शाती है। कई अन्य प्रमुख शेयरों में भी सकारात्मक रुझान रहा।