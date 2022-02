{"_id":"62174624fb51753964081887","slug":"russia-ukraine-war-sensex-got-biggest-fall-of-this-year-know-here-when-it-happened","type":"story","status":"publish","title_hn":"रूस-यूक्रेन युद्ध का असर: सेंसेक्स को लगा इस साल का सबसे बड़ा झटका, यहां जानें कब-कब हुआ धड़ाम","category":{"title":"Bazar","title_hn":"बाज़ार","slug":"bazaar"}}

रूस-यूक्रेन युद्ध का असर: सेंसेक्स को लगा इस साल का सबसे बड़ा झटका, यहां जानें कब-कब हुआ धड़ाम

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 24 Feb 2022 02:18 PM IST

सार Sensex Got Biggest Fall Of This Year: गुरुवार को शेयर बाजार के लिए बुरा दिन साबित हुआ और बीएसई के सेंसेक्स ने इस साल की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी। सेंसेक्स 2014 अंक तक लुढ़क गया। कोरोना महामारी के बाद ऐसे कई मौके आए जब सेंसेक्स ने बड़ी गिरावट देखी, लेकिन आज आई गिरावट का कारण कोरोना नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध है।



कोरोना काल से अब तक बड़ी गिरावटें साल 2020 में कोरोना महामारी का दौर शुरू होने के बाद से शेयर बाजार कई बार धराशयी हुआ है। सेंसेक्स ने महामारी के दौरान अब तक के इतिहास की कई बड़ी गिरावटें देखी हैं। इनमें सबसे बड़ी गिरावट 23 मार्च 2020 को आई थी जब सेंसेक्स 3934 अंक टूट गया था। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब सेंसेक्स ने निवेशकों का भारी नुकसान कराया। यह सिलसिला 2022 में भी देखने को मिल रहा है और महज डेढ़ महीने के भीतर ही कई बार टूट चुका है, इस बीच तीन बड़ी गिरावटें इसमें देखी गई हैं।



सेंसेक्स का बुरा दौर तारीख वर्ष गिरावट 12 मार्च 2020 2919 16 मार्च 2020 2713 23 मार्च 2020 3934 04 मई 2020 2002 18 मई 2020 1068 26 फरवरी 2021 1939 12 अप्रैल 2021 1707 26 नवंबर 2021 1687 24 जनवरी 2022 1546 07 फरवरी 2022 1024 24 फरवरी 2022 2014 बाजार में गिरावट की वजह गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में खुलने के साथ ही आई बड़ी गिरावट का वैसे तो प्रमुख कारण रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ संघर्ष है। राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के एलान के तुरंत बाद ही दुनियाभर के बाजारों में तेज गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के तीन प्रमुख कारण इस प्रकार हैं।



पहला कारण

शेयर बाजार में आए भूचाल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रूस और यूक्रन के बीच जारी तनाव है। पुतिन के संबोधन के बाद निवेशकों की धारणाओं पर असर पड़ा और एकदम से बाजार धराशायी हो गए। खबर के अनुसार, पूर्वी यूक्रेन में विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू करने की घोषणा के बाद रूसी सेना कुछ यूक्रेनी शहरों पर बमबारी कर रही थी। निवेशकों के नजरिए से रूस की कार्रवाई संभवत: सबसे खराब स्थिति है।



दूसरा कारण

रूस-यूक्रेन संकट के कारण साल 2014 के बाद पहली बार वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर हो गईं, इसका असर भी निवेशकों के सेंटिमेंट पर पड़ा है। बता दें कि रूस पुतिन के युद्ध की घोषणा से एनर्जी एक्सपोर्ट में व्यवधान की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें कि रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जो मुख्य रूप से यूरोपीय रिफाइनरियों को कच्चा तेल बेचता है। यूरोप के देश 20 फीसदी से ज्यादा तेल रूस से ही लेते हैं।



तीसरा कारण

