रुपये को संभालने के लिए कड़े कदम संभव: एलटीसीजी टैक्स पर सीतारमण के संकेत से बाजार में जगी आस, जानिए क्या असर

भारतीय मुद्रा रुपये में जारी गिरावट और अस्थिरता को थामने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आने वाले दिनों में और भी कड़े नियामकीय कदम उठा सकता है। नई दिल्ली में आयोजित 'ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम' में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि केंद्रीय बैंक का मकसद रुपये की विनिमय दर को किसी निश्चित स्तर पर स्थिर करना नहीं, बल्कि करेंसी में अत्यधिक उतार-चढ़ाव पर अंकुश लगाना है। इसके साथ ही, लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) पर हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर विचार करने की वित्त मंत्री की टिप्पणी ने घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी ला दी, जिससे निवेशकों की संपत्ति में कुछ ही घंटों के भीतर 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हो गया।

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