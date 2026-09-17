बोरियों में भरकर लाए कुत्ते और अधिकारी की टेबल पर छोड़ दिया, पहनाई नोटों की माला, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

नासिक का एक मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है। इसमें दिख रहा है कि एक शख्स बोरी में भरकर कुत्ता लाया और सरकारी अधिकारी की टेबल पर छोड़ दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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Yuva Sena district chief Vikram Randhave reportedly released 4–5 stray dogs inside the Niphad Nagar Panchayat chief officer’s office to protest the growing stray dog menace and alleged inaction by the civic body. 💀😭 pic.twitter.com/0wgQpHP00l — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 16, 2026

दरअसल, कुत्तों से परेशान लोगों ने प्रदर्शन के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। नासिक में हाल के दिनों आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। लोगी की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर नगर पंचायत ऑफिस में अनोखा विरोध किया। लोग बोरियों में कुत्ते भरकर लाए और अधिकारी की टेबल पर छोड़ दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे शिवसेना (UBT) नेताओं ने सीओ की टेबल पर आवार कुत्ते छोड़े। इसके साथ अधिकारी की कुर्सी को नोटों की माला भी पहनाई।रिपोर्ट्स के मुताबिक, नासिक के निफाड में इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक लोग परेशान हैं। कुत्तों ने कई कई छोटे बच्चों और नागरिकों को काट लिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से लगातार आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने अनोखे तरीके से नाराजगी जाहिर की है।शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के युवासेना जिला प्रमुख विक्रम रंधवे और नगरसेविका रूपाली रंधवे ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सीधे मुख्य अधिकारी (सीओ) धीरज भामरे के केबिन में टेबल पर आवारा कुत्तों को छोड़ दिया।प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आवारा कुत्ते नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं और मुख्य अधिकारी सिर्फ टेंडर प्रक्रियाओं में व्यस्त हैं। इस बात का प्रतीकात्मक विरोध करने के लिए उन्होंने अधिकारी को नोटो की माला भी पहनाने की कोशिश की। उन्होंने चेतावनी दी कि गणेशोत्सव, नवरात्रि और त्योहारों का समय चल रहा है। इसलिए प्रशासन तुरंत इन आवारा कुत्तों का बंदोबस्त करें।