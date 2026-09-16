नंदी की मूर्ति के सामने पहुंचा बंदर, फिर जो किया उसे देखकर लोग हैरान, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन एक से बढ़कर वीडियो सामने आते हैं। इनमें कई वीडियो हैरान करने वाले होते हैं, तो कुछ दिल को छूने वाले होते हैं। अब इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बंदर चौराहे पर लगी नंदी की मूर्ति को केला खिला रहा है। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आसपास की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच यह अनोखा पल सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चौंराहे पर नदीं की मूर्ति लगी है। मूर्ति के पास एक बंदर बैठा है और हाथ में केला लिया हुआ है। वह केला छिलकर पहले मूर्ति को खिलाता है, लेकिन उसके कोशिश के बाद मूर्ति केला नहीं खा रही है। बंदर को लग रहा है कि यह मूर्ति नहीं है, बल्कि सच में नंदी बैठे हैं। यह मासूमियत से भरा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है।बेजुबान कई बार कोशिश करता है बैठी हुए नंदी को भी केला खिला दे। शायद उसे लगा कि नंदी भी भूखे हैं। जब नंदी ने केला नहीं खाया तो उसने खुद ही केला खा लिया। मासूम जानवर को शायद पता ही नहीं था कि सामने बैठे नंदी असली नहीं हैं, बल्कि पत्थर की मूर्ति है। बेजुबानों की यही मासूमियत दिल छू जाती है।सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सड़क गाड़ियां आ जा रही है और लोग अपने-अपने काम में व्यस्त हैं। इसी दौरान किसी ने बंदर के इस मासूमियत भरे पल को कैमर में कैद कर लिया है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।