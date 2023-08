{"_id":"64d22cc0bf39ff8b8c000df6","slug":"viral-video-delivery-boy-eats-customers-food-at-bengaluru-traffic-signal-video-viral-2023-08-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Viral Video: ट्रैफिक सिग्नल पर ग्राहक का खाने लगा डिलीवरी बॉय! सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल","category":{"title":"Bizarre News","title_hn":"हटके खबर","slug":"bizarre-news"}}

Published by: धर्मेंद्र सिंह Updated Tue, 08 Aug 2023 05:23 PM IST

विस्तार Follow Us

Viral Video: वर्तमान समय में ऑनलाइन खाना मंगाना हर किसी की जीवनशैली में शामिल हो चुका है। आज कल लोग किराना के सामान से खाने के लिए खाना तक ऑनलाइन मंगाते हैं। घर बैठे-बैठे हम अपने घर तक खाना मंगा लेते हैं। लेकिन कभी-कभी ऑनलाइन डिलीवरी के साथ कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। अब हाल ही में एक डिलीवरी मैन का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ग्राहक के खाने को डिलीवरी मैन को खाते हुए देखा जाता है। यह मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का है।

विज्ञापन

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कंपनी का डिलीवरी बॉय ट्रैफिक सिग्नल पर खाना खा रहा है। वायरल वीडियो में डिलीवरी बॉय को डिलीवरी बॉक्स से फ्राइज जैसी नजर आने वाली चीज को निकालकर खा रहा है। वह ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी बाइक पर बैठा है और ग्रीन सिंग्नल होने का इंतजार कर रहा है।फेसबुक पर इस वीडियो को PROUD TO BE AN INDIAN नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो में डिलीवरी मैन को ग्राहक का खाना खाते हुए दिखाया है। इस वीडियो को अभी तक 61 हजार से अधिक से लोग देख चुके हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।एक यूजर ने लिखा है कि भाई उनका खुद का खाना भी होता है, क्योंकि मैं भी तीन-चार साल पहले डिलीवरी का काम करता था। मैं अपने खुद के खाने के लिए बिस्किट, केक्स रखते था। एक और शख्स ने लिखा है कि अपना चिप्स खा रहा होगा? उसने कहा कि इनको कौन अधिकार है कि ऐसी फोटो और वीडियो बनाने का।