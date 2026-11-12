Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   viral video couple caught romancing on moving bikes fuel tank on highway up police

प्रेमिका को बाइक की टंकी पर बैठाकर युवक ने किया खतरनाक स्टंट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Thu, 12 Nov 2026 04:19 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 12 Nov 2026 04:19 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में यातायात नियमों को ताक पर रखकर बाइक चलाने का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक अपनी प्रेमिका को बाइक की पेट्रोल टंकी पर बैठाकर तेज रफ्तार में हाईवे पर बाइक दौड़ा रहा है। 

विज्ञापन
viral video couple caught romancing on moving bikes fuel tank on highway up police
प्रेमिका को बाइक की टंकी पर बैठाकर युवक ने किया खतरनाक स्टंट - फोटो : एक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में यातायात नियमों को ताक पर रखकर बाइक चलाने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक युवक अपनी प्रेमिका को बाइक की पेट्रोल टंकी पर बैठाकर तेज रफ्तार में हाईवे पर बाइक दौड़ाता दिख रहा है। अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

विज्ञापन


इसमें एक युवक अपनी प्रेमिका को बाइक की पेट्रोल टंकी पर बैठाकर तेज रफ्तार में हाईवे पर बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है। इस दौरान युवती युवक को गले लगाए हुए दिखाई दे रही है। यातायात माह के बीच सामने आए इस वीडियो ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विज्ञापन


मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के रामवन गमन मार्ग का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में लाल रंग की स्पोर्ट्स बाइक पर सवार युवक ने युवती को अपनी तरफ मुंह करके पेट्रोल टंकी पर बैठा रखा है। युवती ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी है और वह युवक को गले लगाकर बैठी है। दोनों इस खतरनाक अंदाज में सड़क पर बाइक से फर्राटा भरते दिखाई दे रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन




सिर्फ 140 रुपये में पंखा बनेगा एयर प्यूरीफायर, छात्रों का अनोखा जुगाड़ हुआ वायरल, मिल चुका है ये अवॉर्ड


राहगीरों ने मोबाइल में कैद किया वीडियो

सड़क पर इस तरह का खतरनाक नजारा देखकर पीछे चल रहे कार सवार राहगीर हैरान रह गए। उन्होंने युवक की इस लापरवाही का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, वरना बाइक का संतुलन बिगड़ने पर दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी।

सवारी को मंजिल तक पहुंचाते-पहुंचाते खुद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा ऑटो चालक, जवाब सुनकर आप भी करेंगे सलाम

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान

यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी करने वाले इस वीडियो के सामने आने के बाद कौशांबी पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। वीडियो में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई दे रहा है। पुलिस इसी नंबर के आधार पर बाइक सवार युवक की पहचान करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि युवक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यातायात माह के दौरान इस तरह की लापरवाही ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन की जरूरत को उजागर कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed