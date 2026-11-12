प्रेमिका को बाइक की टंकी पर बैठाकर युवक ने किया खतरनाक स्टंट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में यातायात नियमों को ताक पर रखकर बाइक चलाने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक युवक अपनी प्रेमिका को बाइक की पेट्रोल टंकी पर बैठाकर तेज रफ्तार में हाईवे पर बाइक दौड़ाता दिख रहा है। अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साड़ी पहने एक महिला बाइक की टंकी पर बैठकर युवक के साथ मस्ती और रोमांस करती नजर आ रही है. इस दौरान यातायात नियमों की भी जमकर अनदेखी की गई. बताया जा रहा है कि वीडियो संदीपनघाट थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन रामवनगमन के गंगा कछारी इलाके का है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता #KaushambiNews #ViralVideo #UPPolice #TrafficRules #UttarPradesh #AmarUjala [Kaushambi Viral Video, Bike Stunt, Traffic Rules Violation, Woman on Bike Tank, Sandipan Ghat Police, Ram Van Gaman, Police Investigation] — Amar Ujala (@AmarUjalaNews) November 12, 2026

इसमें एक युवक अपनी प्रेमिका को बाइक की पेट्रोल टंकी पर बैठाकर तेज रफ्तार में हाईवे पर बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है। इस दौरान युवती युवक को गले लगाए हुए दिखाई दे रही है। यातायात माह के बीच सामने आए इस वीडियो ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के रामवन गमन मार्ग का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में लाल रंग की स्पोर्ट्स बाइक पर सवार युवक ने युवती को अपनी तरफ मुंह करके पेट्रोल टंकी पर बैठा रखा है। युवती ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी है और वह युवक को गले लगाकर बैठी है। दोनों इस खतरनाक अंदाज में सड़क पर बाइक से फर्राटा भरते दिखाई दे रहे हैं।सड़क पर इस तरह का खतरनाक नजारा देखकर पीछे चल रहे कार सवार राहगीर हैरान रह गए। उन्होंने युवक की इस लापरवाही का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, वरना बाइक का संतुलन बिगड़ने पर दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी।यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी करने वाले इस वीडियो के सामने आने के बाद कौशांबी पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। वीडियो में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई दे रहा है। पुलिस इसी नंबर के आधार पर बाइक सवार युवक की पहचान करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि युवक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यातायात माह के दौरान इस तरह की लापरवाही ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन की जरूरत को उजागर कर दिया है।