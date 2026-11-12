मिठाइयों पर मधुमक्खियों का कब्जा, फिर भी खरीदने के लिए टूट पड़े लोग, हरियाणा का वीडियो देख चकरा जाएगा सिर

दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। मिठाई की दुकानों पर भी खूब भीड़ देखने को मिलती है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर भी मिठाइयों के स्टॉल लगा लेते हैं। रंग-बिरंगी मिठाइयां देखकर लोगों का मन भी इन्हें खरीदने का करने लगता है। लेकिन जरा सोचिए कि आप मिठाई खरीदने जाएं और वहां मिठाइयों पर मधुमक्खियों का पूरा झुंड बैठा हो तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग वहां से बिना कुछ खरीदे ही लौट जाएंगे। हालांकि, हरियाणा के भिवानी से सामने आए एक वीडियो में नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। यहां मिठाइयों पर इतनी मधुमक्खियां बैठी थीं कि मिठाइयां नजर आना भी मुश्किल हो गया, लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें खरीदते रहे।

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🚨 Shocking Video from a Sweet Shop in Bhiwani, Haryana! In the video, more flies appear to be sitting on the sweets than the sweets themselves! Yet, how are people still buying and consuming such food? Do shopkeepers have no concern for public health? On one hand, people are forced to breathe polluted air as soon as they step outside their homes, and on the other, this is the level of hygiene being maintained in our food Is this what we call a Developed India? When will ordinary citizens get access to clean air and safe food? The Food Safety Department and local administration must take immediate notice investigate the matter and take appropriate action if violations are found — Sahil chabra (@sahii199) November 9, 2026

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दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें मिठाइयों की दुकान पर रखी मिठाइयों को मधुमक्खियों ने पूरी तरह से घेर रखा है। मिठाई के ऊपर और आसपास इतनी मधुमक्खियां नजर आ रही हैं कि पहली नजर में समझना मुश्किल हो जाता है कि वहां मिठाई रखी है या मधुमक्खियों का छत्ता। वीडियो में दुकानदार की मिठाइयों पर मधुमक्खियों का झुंड साफ देखा जा सकता है।इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि यह नजारा हरियाणा के भिवानी इलाके का है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियां मिठाइयों पर बैठी होने के बाद भी उनकी बिक्री जारी रही। दावा है कि करीब दो लाख रुपये की मिठाइयां बिक गईं। हालांकि, वीडियो में मिठाइयों की कुल बिक्री या इस रकम की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं होती है। इसके बावजूद यह नजारा लोगों को हैरान कर रहा है।वीडियो सामने आने के बाद मिठाइयों की सफाई को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी सारी मधुमक्खियों के मिठाइयों पर बैठने के बाद भी उन्हें खरीदना कितना सही है? त्योहारों के समय खाने-पीने की चीजों की साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। किसी भी खाद्य पदार्थ को खुले में रखने से उसमें धूल-मिट्टी और दूसरे बाहरी तत्व पहुंच सकते हैं। ऐसे में मिठाइयों को ढक कर रखना और साफ-सुथरी जगह पर बेचना जरूरी है।वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये आम मक्खियां नहीं, बल्कि मधुमक्खियां हैं और ये गंदगी नहीं फैलातीं। वहीं, एक यूजर ने लिखा कि मधुमक्खियां तो सिर्फ खाने की चीजों पर ही नजर आती हैं। एक और यूजर ने दावा किया कि मधुमक्खियां बीमारियां नहीं फैलातीं। वहीं, कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि मधुमक्खियों ने तो मिठाई का स्वाद ही बढ़ा दिया होगा। हालांकि, मधुमक्खियों के बारे में ऐसी धारणाओं के आधार पर खुले में रखी मिठाइयों को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। फिलहाल यह वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।