ग्रामीण इलाकों में अक्सर बहुओं की एक पारंपरिक छवि देखने को मिलती है। सिर पर पल्लू रखना, घर-परिवार का ख्याल रखना और बड़ों के सामने संकोच करना। खासकर जब बात ससुराल की हो तो कई बहुएं थोड़ा झिझकती हुई नजर आती हैं। लेकिन आजकल की बहुएं अपने शौक और हुनर को दिखाने में भी पीछे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही देसी बहू का वीडियो चर्चा में है, जिसमें वह सिर पर पल्लू रखकर पहले तो थोड़ी सकुचाती नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही गाना बजता है, उनका अलग ही अंदाज देखने को मिलता है।

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इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो की शुरुआत में एक बहू सजी-धजी नजर आती हैं। उन्होंने खूबसूरत कपड़े पहने हैं और सिर पर पल्लू भी रखा हुआ है। आसपास उनके ससुराल के लोग मौजूद हैं। शुरुआत में वह थोड़ी घबराई और झिझकती हुई दिखाई देती हैं। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि सबके सामने डांस कैसे करें।लेकिन यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। बहू की झिझक देखकर ससुराल वाले उन्हें रोकने के बजाय उनका हौसला बढ़ाते हैं। इसके बाद वह भी खुलकर डांस करने लगती हैं। उनके चेहरे पर धीरे-धीरे झिझक की जगह आत्मविश्वास नजर आने लगता है। खास बात यह है कि डांस करते समय कई बार उनका सिर से पल्लू भी फिसल जाता है, लेकिन वह उसे संभालते हुए अपने डांस स्टेप जारी रखती हैं।इस बहू ने अपने डांस के लिए यो यो हनी सिंह का गाना 'कासा-कासा' चुना था। गाने की तेज बीट पर उन्होंने जिस अंदाज में डांस किया, उसे देखकर लोग भी हैरान हैं। उनके स्टेप्स और एक्सप्रेशन वीडियो को और दिलचस्प बना देते हैं। पारंपरिक लुक में अंग्रेजी बीट पर उनका बेफिक्र अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस बहू की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने उन्हें 'पू इन पल्लू' लिखा। वहीं, दूसरे ने मजेदार अंदाज में कमेंट किया, 'गोपी बहू तो नोरा निकली।' एक और यूजर ने उन्हें 'नोरा इन साड़ी' कहा। इसके अलावा एक यूजर ने 'बैडी बहू' लिखकर उनके डांस की तारीफ की। कुल मिलाकर, इस बहू का देसी अंदाज और शानदार डांस लोगों का दिल जीत रहा है।