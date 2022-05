Viral News: पानी पूरी वाले ने जल बचाने के लिए अपनाया अनोखा तरीका, इस खास मैसेज ने डिप्टी कलेक्टर का जीता दिल

Viral News in Hindi: दुनियाभर में जल संकट गहराता जा रहा है। जल को बचाने के लिए सरकारें अलग कार्यक्रम चलाती हैं कि कैसे पानी को बचाया जाए। पूरी दुनिया में हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है ताकि पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। जल बचाने को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग ट्रेंड और मैसेज वायरल होते रहते हैं। अब इस बीच पानी पूरी बेचने वाले ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उसने लोगों को खास तरीके से पानी बचाने का संदेश दिया है।

What a creative way of warning👌#Save_Water 💦 pic.twitter.com/Pc0i08XfC7