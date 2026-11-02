कॉलेज में लड़की ने फेरो ना नजरिया गाने पर किया शानदार डांस, वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र और छात्राओं को अपना हुनर दिखाने का खास मौका मिलता है। कोई गाने से लोगों का दिल जीतता है, तो कोई डांस से अपनी प्रतिभा दिखाता है। ऐसी परफॉर्मेंस के लिए छात्र कई दिनों तक कड़ी मेहनत और रिहर्सल करते हैं। इसके बाद जब वह स्टेज पर प्रस्तुति देते हैं तो दर्शकों देखते ही रह जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो इ सोशल मीडिया पर वायरल हो है।

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक लड़की कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान फेरो ना नजरिया गाने पर शानदार डांस करती दिखाई दे रही है। लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ गाने की धुन पर अपने डांस स्टेप्स करती है। उसके शानदार एक्सप्रेशन, ऊजा और डांस मूव्स देखकर साफ लगता है कि उसने इस परफॉर्मेंस के लिए काफी मेहनत की होगी। लड़की अपने इस डांस परफॉर्मेंस को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लड़की ने फेरो ना नजरिया गाने पर पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करती दिख रही है। वह गाने की धुन के साथ स्टेप्स मिलाती है और शानदार एक्सप्रेशन के साथ डांस कर रही है। उसके डांस में ऊर्जा, आत्मविश्वास और बेहतरीन तालमेल दिख रहा है।लड़की ने सूफी गाने पर पश्चिमी परिधान में डांस किया है। अब लड़की का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सामने बैठ लोगों की तालियां और मुस्कान डांस कर रही लड़की का हौसला बढ़ाती है। यही कारण है कि किसी भी परफॉर्मेंस के दौरान दर्शकों का साथ मायने रखती है।वायरल डांस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वायरल वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। लोगों ने लड़की को डांस को शानदार और दिल जीतने वाला बताया है।