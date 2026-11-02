वायरल वीडियो: छठ पर घर जाने की ऐसी जिद! दो दोस्तों के साथ ऑटो में बैठकर 1200 किलोमीटर के सफर पर निकला युवक

छठ पूजा का त्योहार आते ही बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के बीच घर पहुंचने की होड़ लग जाती है। नौकरी या काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहने वाले लोग किसी भी तरह छठ पर अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए कई लोग ट्रेन और बसों में टिकट न मिलने के बावजूद दूसरे रास्ते तलाशते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक शख्स का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल, ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो यह शख्स अपने दो साथियों के साथ ऑटो रिक्शा लेकर ही बिहार के लिए निकल पड़ा। अब 1200 किलोमीटर का यह सफर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोशल मीडिया पर यूजर ने अपने सफर का वीडियो शेयर किया है। इसमें वह बताते हैं कि उन्हें छठ पूजा मनाने के लिए बिहार स्थित अपने घर जाना था। लेकिन ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाया। ऐसे में उन्होंने घर जाने का एक अलग ही तरीका निकाल लिया। शख्स अपने दो साथियों के साथ ऑटो रिक्शा से ही बिहार के लिए रवाना हो गए। वीडियो में शख्स बताते हैं कि उन्हें करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करना है। उनके मुताबिक, उनका ऑटो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलता। ऐसे में उन्होंने यह देखने के लिए सफर शुरू कर दिया कि उन्हें बिहार पहुंचने में एक दिन, दो दिन या फिर तीन दिन लगेंगे।वीडियो में ऑटो के अंदर रखा सामान भी दिखाते हैं। वह बताते हैं कि ऑटो पूरी तरह सामान से भर चुका है और इसमें कुल तीन लोग सफर कर रहे हैं। एक वह खुद हैं और उनके साथ दो साथी भी हैं। यानी तीन लोगों के साथ सामान लेकर उन्होंने इतना लंबा सफर शुरू किया है। इतना ही नहीं वीडियो में वह ऑटो की दोनों खराब हेडलाइट भी दिखाते हैं। शख्स बताते हैं कि रात में सफर करने के लिए उन्होंने आगे अलग से लाइट लगाई हुई है। वीडियो में वह पेट्रोल पंप पर रुके हुए भी नजर आते हैं, जहां उन्होंने कुछ देर आराम करने के लिए ब्रेक लिया है।अगर केवल गणित के हिसाब से देखें तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1200 किलोमीटर का सफर पूरा करने में करीब 30 घंटे लगेंगे। लेकिन सड़क पर लगातार 30 घंटे ऑटो चलाना आसान नहीं है। रास्ते में खाने-पीने, आराम करने, पेट्रोल भरवाने और जाम जैसी परेशानियों के चलते सफर में और समय लग सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि शख्स अपने साथियों के साथ कितने दिनों में बिहार पहुंच पाते हैं।छठ पूजा के लिए घर लौटने का उनका यह जुनून लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो पर कई यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने लिखा, 'जिया हो बिहार के लाला!' वहीं दूसरे ने सलाह दी कि भाई, सफर बहुत लंबा है, पहले अपनी हेडलाइट ठीक करवा लो। एक अन्य यूजर ने लिखा कि एक दिन देर से पहुंचना, लेकिन सुरक्षित पहुंचना। वहीं कुछ लोगों ने इतने लंबे सफर के लिए ऑटो को सुरक्षित विकल्प नहीं बताया।