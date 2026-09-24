घर बुलाता है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां रोक लेती हैं कदम, बिहार के इस शख्स की कहानी नम कर देगी आंखें

शख्स आगे कहता है कि जब ट्रेन में बैठने के लिए कदम बढ़ाता हूं, तो सामने मां-बाप के चेहरा आ जाता है। जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। कर्ज याद आ जाता है और फिर वह अपने कदम वापस खींच लेता है। उसकी आवाज में बेचैनी साफ दिख रही है और आंखों में ऐसा दर्द है, जो शायद में बताना मुश्किल है। वह बताता है कि उसका दिल धड़क रहा है और बार-बार मन घर जाने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि वह जानता है कि अगर वह घर चला गया, तो जिम्मेदारियां पीछे छूट जाएंगी, जिनके लिए वह घर छोड़कर शहर आया था।शख्स ने आगे कहा कि अब उनका घर वापस जाना उनकी मेहनत पर निर्भर है। वह जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतनी जल्दी जिंदगी पटरी पर आएगी और शायद वह दिन भी आएगा, जब वह बिना किसी डर और मजबूरी के घर लौट सकेंगे। उनके आंखों और चेहर पर दिख रहे ने लोगों को भावुक कर दिया। लोग उसमें अपना दर्द देखने लगे।सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि सही कहा मेरे भाई, मेरी भी वैसी ही परिस्थिति है। मेरा भी बहुत मन होता है, लेकिन घर जा नहीं पाता। कई लोगों का कहना है कि अधिकतर लड़कों की जिंदगी कुछ इसी तरह की होती है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन घर जाने की अधूरी चाहत लगातार जिंदा रहती है।