राजस्थान का पुष्कर मेला दुनियाभर में अपने अनोखे पशुओं और उनकी खरीद-बिक्री के लिए जाना जाता है। यहां हर साल दूर-दूर से पशुपालक अपने खास घोड़े, ऊंट और भैंस लेकर पहुंचते हैं। किसी पशु की लंबाई चर्चा में रहती है, तो कोई अपने वजन और शानदार नस्ल की वजह से लोगों का ध्यान खींचता है। लेकिन इस बार पुष्कर मेले में एक ऐसी भैंस पहुंची है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इसकी वजह न तो इसका वजन है और न ही कोई खास नस्ल, बल्कि इसका बेहद छोटा कद है। महज दो फीट ऊंची इस भैंस का नाम पिंकी है। अब इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।

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रिपोर्टों के मुताबिक पिंकी को महाराष्ट्र के ठाणे से राजस्थान के पुष्कर मेले में लाया गया है। इसके मालिक का नाम सोहिल शकील बताया जा रहा है। पिंकी को मेले तक पहुंचाने के लिए करीब 1100 किलोमीटर का सफर तय किया गया। आमतौर पर पशु मेलों में लोग बड़े और हट्टे-कट्टे पशुओं को देखने पहुंचते हैं, लेकिन पिंकी ने अपनी छोटी सी कद-काठी से ही सबका ध्यान खींच लिया। मेले में आने वाले लोग उसे देखने के लिए रुक रहे हैं। कई लोग उसके साथ तस्वीरें और वीडियो भी बना रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक के लिए पिंकी किसी अजूबे से कम नहीं है। यही वजह है कि मेले में वह चर्चा का खास केंद्र बनी हुई है।पिंकी की चर्चा सिर्फ उसके छोटे कद तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर उसकी कीमत को लेकर भी खूब बातें हो रही हैं। वायरल वीडियो और पोस्ट में उसकी कीमत 20 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक बताई जा रही है। हालांकि, इन कीमतों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पिंकी के मालिक सोहिल शकील के मुताबिक उसका छोटा कद किसी विशेष नस्ल की वजह से नहीं है। उसका शारीरिक विकास प्राकृतिक रूप से सामान्य भैंसों की तरह नहीं हुआ। बताया जाता है कि उसकी मां की लंबाई भी सामान्य भैंसों के मुकाबले कम, करीब तीन फीट थी। उसकी मां रोजाना लगभग दो लीटर दूध देती थी।पिंकी को लेकर एक और दिलचस्प बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, उसने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। उसकी छोटी कद-काठी और शारीरिक बनावट को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। यही वजह है कि पुष्कर मेले में पहुंची यह भैंस अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़े-बड़े पशुओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाली पिंकी अब सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रही है।