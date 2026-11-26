शाही शादियों में मेहमानों के स्वागत से लेकर खाने-पीने तक हर चीज का खास इंतजाम किया जाता है। महंगे पकवान, शानदार सजावट और वीआईपी मेहमान ऐसी शादियों की पहचान होते हैं। लेकिन, कई बार इन सबके बीच कुछ ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं, जो पूरी महफिल का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इन दिनों बिहार के चर्चित नेता अनंत सिंह की बेटी की शादी भी कुछ ऐसे ही मजेदार नजारों को लेकर चर्चा में है। शादी की भव्यता के बीच दावत में मेहमानों के देसी जुगाड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।

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सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में शादी की दावत में उमड़ी भीड़ साफ दिखाई दे रही है। मेहमानों की संख्या इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि खाने के लिए पत्तल और प्लेट तक कम पड़ गईं। ऐसे में लोगों ने भी हार नहीं मानी और अपने हिसाब से खाने का इंतजाम कर लिया। वीडियो में एक शख्स हाथ में प्लास्टिक की पन्नी लेकर खड़ा दिखाई देता है। उसने पन्नी में चावल रखे हुए हैं, जबकि दूसरे हाथ में पनीर और रसगुल्ला पकड़ा हुआ है। वहीं, एक लड़के ने तो गजब का जुगाड़ निकाला। उसने डिस्पोजेबल पानी के गिलास में सब्जी भर ली और उसी में से खाने लगा। यह नजारा देखकर लोगों को हंसी आ रही है।दावत में एक बुजुर्ग मेहमान का अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में सिर पर गमछा बांधे एक बुजुर्ग कुर्सी पर आराम से बैठे दिखाई देते हैं। उनके हाथ में मक्खन का पैकेट है और वह सीधे उसी से मक्खन खाते नजर आ रहे हैं। शायद उन्हें खाने का इंतजार करने के बजाय भूख मिटाना ज्यादा जरूरी लगा। इसके अलावा वीडियो में खाने के काउंटर पर भी भीड़ दिखाई दे रही है। सब्जी के बड़े-बड़े पतीलों के आसपास लोग जमा हैं और कुछ लोग सीधे बर्तन से ही सब्जी निकालते नजर आ रहे हैं। पूरा नजारा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दावत में कितनी भीड़ उमड़ी थी।अब शादी की दावत के ये वीडियो इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर चर्चा में हैं। वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।किसी ने गिलास में सब्जी खाने के तरीके को देसी इंजीनियरिंग बताया तो किसी ने कहा कि भारतीय शादियों में खाने के समय लोगों का जुगाड़ देखने लायक होता है। वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि दावत में खाने का स्वाद अपनी जगह है, लेकिन ऐसे नजारे भी शादी की यादों का हिस्सा बन जाते हैं।