वायरल वीडियो: हवाई सफर करने निकले थे यात्री, लेकिन प्लेन के नीचे लेटने की आ गई नौबत

हवाई जहाज से सफर करने का सबसे बड़ा फायदा यही माना जाता है कि कम समय में लंबी दूरी तय हो जाती है। यही वजह है कि लोग ट्रेन और बस के बजाय फ्लाइट का टिकट खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। लेकिन सोचिए अगर आप समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएं, फ्लाइट का इंतजार करें और फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के बजाय एयरपोर्ट पर ही फंस जाएं तो कैसा लगेगा? ऊपर से अगर हालात ऐसे हो जाएं कि आपको प्लेन से उतरकर रनवे के पास जमीन पर ही लेटना पड़ जाए तो परेशानी और बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही नजारा एक फ्लाइट में देखने को मिला। यहां उड़ान में देरी और बार-बार बदलती टाइमिंग से परेशान यात्रियों को आखिरकार टर्मेक पर बैठना और लेटना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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