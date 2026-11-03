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वायरल वीडियो: हवाई सफर करने निकले थे यात्री, लेकिन प्लेन के नीचे लेटने की आ गई नौबत

Tue, 03 Nov 2026 05:12 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 03 Nov 2026 05:12 PM IST
सार

Viral Video: फ्लाइट में देरी और बार-बार बदलती टाइमिंग से परेशान यात्रियों को प्लेन से उतरकर टर्मेक पर बैठना और लेटना पड़ा। इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग एयरलाइन पर तंज कस रहे हैं।

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Passengers Forced to Lie on Tarmac Viral Video Sparks Outrage
प्लेन के नीचे लेटने की नौबत आ गई - फोटो : इंस्टाग्राम@vijaylakshmimallya3

विस्तार
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हवाई जहाज से सफर करने का सबसे बड़ा फायदा यही माना जाता है कि कम समय में लंबी दूरी तय हो जाती है। यही वजह है कि लोग ट्रेन और बस के बजाय फ्लाइट का टिकट खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। लेकिन सोचिए अगर आप समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएं, फ्लाइट का इंतजार करें और फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के बजाय एयरपोर्ट पर ही फंस जाएं तो कैसा लगेगा? ऊपर से अगर हालात ऐसे हो जाएं कि आपको प्लेन से उतरकर रनवे के पास जमीन पर ही लेटना पड़ जाए तो परेशानी और बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही नजारा एक फ्लाइट में देखने को मिला। यहां उड़ान में देरी और बार-बार बदलती टाइमिंग से परेशान यात्रियों को आखिरकार टर्मेक पर बैठना और लेटना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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प्लेन के नीचे लेटने की नौबत आ गई
सोशल मीडिया पर विजय लक्ष्मी माल्या नाम की यूजर ने इस पूरी घटना के कई वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो की शुरुआत में वह कहती हैं, 'मैंने लाइफ में नहीं सोचा था, प्लेन के नीचे ऐसे लेटी रहूंगी। ये है एयरलाइन और ये हूं मैं।' इसके बाद वह कैमरा घुमाकर आसपास का नजारा दिखाती हैं। वीडियो में कई यात्री प्लेन के आसपास टर्मेक पर बैठे और लेटे नजर आ रहे हैं। कोई जमीन पर आराम करता दिख रहा है तो कोई वहीं बैठकर फ्लाइट का इंतजार कर रहा है। यात्रियों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे इंतजार ने उन्हें कितना परेशान कर दिया था।
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शाम 5.55 बजे की थी फ्लाइट, कई बार बदला समय
विजय ने अपने वीडियो के कैप्शन में इस परेशानी की वजह भी बताई है। उनके मुताबिक, फ्लाइट का निर्धारित समय शाम 5.55 बजे था। लेकिन इसके बाद कई बार फ्लाइट की टाइमिंग बदली गई। आखिरकार यात्रियों को प्लेन के अंदर बैठा भी दिया गया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई। वीडियो में विजय अपने साथ सफर कर रहे दूसरे यात्रियों की हालत भी दिखाती हैं। उनके वीडियो सामने आने के बाद लोग एयरलाइन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

किसी ने हावड़ा लोकल से की तुलना, तो किसी ने उड़ाया मजाक
इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने फ्लाइट की तुलना हावड़ा लोकल से कर दी। वहीं, एक दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि वह रोज प्रार्थना करते हैं कि यह एयरलाइन एक दिन दिवालिया न हो जाए। एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि कंपनी कभी निराश नहीं करती है।फिलहाल यह वीडियो यात्रियों की परेशानी और एयरलाइन की व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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