वीडियो: दुकानदार की कुर्सी पर बैठी थी 3 साल की बच्ची, ग्राहक ने मांगे बाकी पैसे तो खाली कर दिया पूरा गल्ला

मोहल्ले की जिस दुकान पर लोग रोजमर्रा का सामान लेने जाते हैं, वहां कभी-कभी कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो चेहरे पर मुस्कान ला देता है। आमतौर पर दुकानों पर ग्राहकों को सामान देते दुकानदार नजर आते हैं, लेकिन क्या हो अगर दुकान पर पहुंचने पर दुकानदार की जगह एक छोटी सी बच्ची कुर्सी पर बैठी मिले? वो भी पूरे रौब के साथ। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें करीब 3-4 साल की बच्ची दुकान संभालती नजर आ रही है। बच्ची का अंदाज इतना मजेदार है कि वीडियो देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।

विज्ञापन

वीडियो की शुरुआत में प्रशांत शर्मा नाम के शख्स एक दुकान पर पहुंचते हैं। वहां दुकानदार की कुर्सी पर एक छोटी सी बच्ची बैठी दिखाई देती है। बच्ची को इस तरह दुकान संभालते देखकर ग्राहक भी एक पल के लिए चौंक जाता है। हालांकि, बच्ची के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं होती। वह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी रहती है, जैसे रोज का यही काम हो। इसके बाद ग्राहक उससे एक टॉफी मांगता है। बच्ची तुरंत कुर्सी से नीचे उतरती है और टॉफी का पूरा डिब्बा उठाकर ले आती है। अब ग्राहक खुद ही उसमें से टॉफी निकाल लेता है। यहां तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद जो होता है, वह वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा है।ग्राहक एक रुपये की टॉफी लेने के बाद बच्ची को पांच रुपये का सिक्का देता है और बाकी चार रुपये वापस मांगता है। अब नन्हीं दुकानदार पैसे लौटाने के लिए गल्ले की तरफ बढ़ती है। लेकिन उसे शायद यह हिसाब समझ नहीं आता कि चार रुपये ही वापस देने हैं। वह गल्ले से पहले कुछ नोट निकालकर ग्राहक को पकड़ा देती है। इसके बाद फिर कुछ और नोट लेकर आती है। बच्चा इतना सब करने के बाद भी रुकती नहीं है। वह ग्राहक को पैसे देने के बाद पूछती है, 'और लाऊं?' बच्ची की यह मासूमियत और दुकानदारी का अंदाज देखकर ग्राहक भी हैरान रह जाता है। एक रुपये की टॉफी के बदले इतना सारा पैसा मिलने वाला यह नजारा सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है।इस वीडियो पर आम सोशल मीडिया यूजर्स के साथ फिल्म धुरंधर में आलम भाई का किरदार निभाने वाले गौरव गेरा ने भी प्रतिक्रिया दी है। गौरव ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अरे-अरे शॉपकीपर, ये क्या किया।' गौरव पहले शॉपकीपर के नाम से अपने मजेदार वीडियो बनाते रहे हैं, ऐसे में उनका यह कमेंट भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो पर एक यूजर ने मजाक में लिखा, '5 लाख का इनवेस्टमेंट, 10 लाख का घाटा।' वहीं, एक दूसरे यूजर ने तो दुकान की लोकेशन ही मांग ली। बच्ची के इस अंदाज को देखकर कई लोग उसकी मासूमियत पर प्यार लुटा रहे हैं। कुल मिलाकर, एक रुपये की टॉफी और चार रुपये के हिसाब ने इस छोटी सी दुकानदार को इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना दिया है।