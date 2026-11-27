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#Railways A video of a passenger lighting a diya, performing puja and blowing a conch inside an AC train coach has triggered safety concerns on social media. Responding to the video, Indian Railways sought the date, train number and PNR details to investigate the incident. Lighting an open flame inside a train can put fellow passengers at risk. Railways has urged passengers to report such incidents through RailMadad or call 139. #IndianRailways #RailSafety #TrainTravel #PassengerSafety — NewsMeter (@NewsMeter_In) November 26, 2026

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वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री ने अपनी सीट के पास पूजा का सामान रखा हुआ है। वहां भगवान की तस्वीर, फूल और दूसरी पूजन सामग्री भी नजर आती है। इसी बीच वह जलता हुआ दीया रखकर पूजा करता है और शंख बजाता है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि पूजा करना किसी की निजी आस्था हो सकती है, लेकिन चलती ट्रेन में दीया जलाना दूसरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।अब सवाल यह है कि क्या भारतीय रेलवे के कोच में इस तरह दीया जलाया जा सकता है? दरअसल, रेलवे में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए ज्वलनशील और खतरनाक सामान को लेकर सख्त नियम हैं। रेलवे यात्रियों को पटाखे, पेट्रोल, केरोसिन, गैस सिलेंडर और चूल्हे जैसी ज्वलनशील चीजें लेकर सफर न करने की हिदायत देता है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 67 में खतरनाक और ज्वलनशील सामान को लेकर प्रावधान हैं। वहीं, धारा 164 के तहत नियमों का उल्लंघन कर खतरनाक सामान रेलवे में ले जाने पर तीन साल तक की जेल, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि, किसी यात्री के दीया जलाने के मामले में कार्रवाई किन नियमों के तहत होगी, यह घटना की परिस्थितियों और संबंधित प्रावधानों पर निर्भर करेगा।ट्रेन का एसी कोच बंद जगह होती है, जहां कई यात्री एक साथ सफर करते हैं। ऐसे में जलते दीये की लौ से पर्दे, चादर या आसपास रखे सामान में आग लगने का खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसी गतिविधियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वायरल वीडियो पर भारतीय रेलवे ने भी प्रतिक्रिया दी है। रेलवे ने मामले की जांच के लिए घटना की तारीख, समय, ट्रेन नंबर और पीएनआर जैसी जानकारी मांगी है। रेलवे ने यात्रियों को ऐसी घटनाओं की शिकायत रेल मदद के माध्यम से या हेल्पलाइन नंबर 139 पर करने की सलाह भी दी है।