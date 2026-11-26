शादियों का सीजन शुरू होते ही सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कहीं दूल्हा-दुल्हन की मजेदार नोकझोंक लोगों का ध्यान खींच रही है, तो कहीं बारातियों के अनोखे अंदाज और शादी की रस्में चर्चा में हैं। इस बीच एक शादी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन ने कुछ ऐसा किया है, जिसने सभी का दिल जीत लिया है।

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Those Who Earn Money Truly Understand Its Value 💯 While Others Were Throwing Money During The Wedding Celebration, The Bride Picked Up The Money From The Floor And Bowed With Respect. ❤️🙏 Her Gesture Speaks Volumes About Her Values, Respect And Upbringing. Such Beautiful Values Deserve Appreciation! 👏 What Do You Think Of Her Gesture? 👇 — SURAJ (@SURAJ_624) November 25, 2026

वायरल वीडियो में दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे दिख रहे हैं। इसी दौरान दूल्हे के कुछ दोस्त स्टेज के पीछे से नोटों की गड्डियां उड़ाने लगते हैं। देखते ही देखते स्टेज पर चारों तरफ नोट बिखर जाते हैं। वहां मौजूद लोग इस नजारे को देखकर काफी उत्साहित दिखाई देते हैं।इसी दौरान दुल्हन की नजर जमीन पर बिखरे नोटों पर पड़ती है। वह सबसे पहले एक नोट उठाती है और उसे प्यार से चूमती है। इसके बाद वह स्टेज पर बिखरे बाकी नोटों को भी समेटने लगती है। दुल्हन का यह अनोखा अंदाज कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दुल्हन के इस व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि पैसे की अहमियत समझना और उनका सम्मान करना अच्छी बात है। वहीं, कुछ लोगों को दुल्हन का यह मासूम और सादगी भरा अंदाज काफी पसंद आ रहा है।आमतौर पर शादी समारोहों में नोट उड़ाने की रस्म देखने को मिलती है, लेकिन इस वीडियो में दुल्हन का नोट को चूमकर उठाना लोगों के लिए खास बन गया। यही वजह है कि शादी के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लोग दुल्हन की तारीफ कर रहे हैं।