ट्रेन में सफर के दौरान खिड़की वाली सीट मिल जाए तो मजा ही कुछ और होता है। बाहर के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं और रास्ते में आने वाले स्टेशनों का भी पता चलता रहता है। लेकिन साइड अपर बर्थ पर सफर करने वालों के साथ थोड़ी अलग परेशानी होती है। यहां बैठकर बाहर देखना आसान नहीं होता। कई बार तो यात्रियों को नीचे झुककर देखना पड़ता है कि ट्रेन किस स्टेशन पर पहुंची है। अब इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक शख्स ने ऐसा आइडिया दिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।

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A small, practical suggestion for upcoming 2AC, 3AC, and Sleeper coaches in Indian Railways: Introduce a compact outside-view window near the Side Upper berths....1/2 https://t.co/vNWiG71JXu — Santosh Bharatvanshi (@SKYjourno) November 22, 2026

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दरअसल एक्स यूजर ने भारतीय रेलवे के सामने एक सुझाव रखा है। उन्होंने एआई की मदद से कुछ तस्वीरें भी तैयार की हैं, जिनमें ट्रेन की साइड अपर बर्थ के पास एक छोटी सी खिड़की दिखाई गई है। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अगर अपर बर्थ पर भी खिड़की हो तो यात्रियों को कितनी सुविधा मिल सकती है।उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारतीय रेलवे के आने वाले 2 एसी, 3 एसी और स्लीपर कोचों में साइड अपर बर्थ के पास बाहर का नजारा देखने के लिए एक छोटी सी खिड़की लगाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि अभी साइड अपर बर्थ पर सफर करने वाले यात्रियों को ऐसा लगता है, जैसे वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए हों। वे न तो बाहर के नजारे देख पाते हैं और न ही आसानी से जान पाते हैं कि ट्रेन किस स्टेशन पर पहुंची है।उनका मानना है कि अगर अपर बर्थ पर एक छोटी और अच्छी तरह से बंद होने वाली खिड़की लगा दी जाए तो यात्रियों का सफर पहले से बेहतर हो सकता है। दिन के समय यात्री अपनी सीट पर बैठे-बैठे बाहर के नजारे देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें नीचे की बर्थ पर बैठे यात्री को परेशान भी नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि इस छोटे से बदलाव से अपर बर्थ पर रोशनी और खुलापन भी महसूस होगा। यानी यात्री सफर के दौरान बाहर की दुनिया से जुड़े रह सकेंगे। हालांकि, यह फिलहाल एक सुझाव है। रेलवे की ओर से इसे लागू करने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में लोगों से पूछा कि क्या भारतीय रेलवे को आने वाले नए कोचों में इस तरह की खिड़की लगाने पर विचार करना चाहिए? इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी राय दी। एक यूजर ने लिखा कि यह बहुत ही शानदार आइडिया है। देखना होगा कि इसे लागू करना कितना संभव है और अब तक किसी ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। रेलवे को इस पर जरूर विचार करना चाहिए।