Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Paraglider Gets Trapped in Wires Mid-Air Dramatic Rescue Video Goes Viral

वीडियो: आसमान में लटका रहा शख्स, नीचे लगी एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियां, रेस्क्यू का वीडियो देख चौंके लोग

Wed, 11 Nov 2026 11:56 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 11 Nov 2026 11:56 AM IST
सार

Video Viral: पैराग्लाइडिंग के दौरान रूसी पैराग्लाइडर अलेक्सी इवाखिन तारों में फंस गए। उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने ऊंची क्रेन की मदद ली और करीब तीन घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।

विज्ञापन
Paraglider Gets Trapped in Wires Mid-Air Dramatic Rescue Video Goes Viral
आसमान में लटका रहा शख्स - फोटो : इंस्टाग्राम@ manfromhimalayanvillage

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पैराग्लाइडिंग का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में रोमांच और उत्साह भर जाता है। आसमान की ऊंचाइयों से पहाड़ों और खूबसूरत नजारों को देखना भले ही काफी रोमांचक लगता हो, लेकिन इस दौरान जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों पैराग्लाइडिंग से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं। दरअसल, रूसी पैराग्लाइडर हवा में उड़ते समय तारों में उलझ गए। वह इतनी ऊंचाई पर फंस गए कि नीचे उतरना उनके लिए मुश्किल हो गया। इस घटना के दो वीडियो सामने आए हैं। एक में उन्हें तारों में फंसा देखा जा सकता है, जबकि दूसरे में बचाव दल उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश करता नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में और क्या दिखाया गया है।

विज्ञापन


आसमान में तारों के बीच फंसे पैराग्लाइडर, नीचे लग गया जाम
वायरल हो रहे पहले वीडियो को डिंपल ठाकुर ने रिकॉर्ड किया है। वीडियो में वह पूरे घटनाक्रम की जानकारी देती नजर आ रही हैं। वह बताती हैं कि मौके पर सड़क पर जाम लग चुका है। वहां दमकल विभाग की गाड़ी और एंबुलेंस भी पहुंच गई हैं। इसके बाद वह कैमरा उस दिशा में घुमाती हैं, जहां पैराग्लाइडर हवा में तारों के बीच फंसे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें इतनी ऊंचाई पर लटका देखकर कोई भी घबरा सकता है।
विज्ञापन


View this post on Instagram

A post shared by dimple thakur (@manfromhimalayanvillage)

विज्ञापन
विज्ञापन



पैराग्लाइडर को नीचे उतारने का नहीं दिखा कोई भी इंतजाम
वीडियो में डिंपल बताती हैं कि अभी तक उन्हें पैराग्लाइडर को नीचे उतारने का कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा है। वह अंदाजा लगाती हैं कि शायद उन्हें बचाने के लिए हेलिकॉप्टर की मदद लेनी पड़े, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पहुंचना आसान नहीं होगा। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी पूरे घटनाक्रम को देखते नजर आते हैं।

 तीन घंटे तक चला रेस्क्यू, क्रेन से पहुंची टीम
इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बचाव दल पैराग्लाइडर तक पहुंचने के लिए एक बेहद ऊंची क्रेन का इस्तेमाल करता दिखाई देता है। क्रेन को धीरे-धीरे उस जगह तक ले जाया जाता है, जहां पैराग्लाइडर फंसे हुए थे। इसके बाद बचावकर्मी उनके पास पहुंचकर उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं। बताया गया है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम को करीब तीन घंटे लगे।


वीडियो देख लोगों ने ली राहत की सांस
दोनों वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पहले वीडियो में पैराग्लाइडर को इतनी ऊंचाई पर फंसा देखकर लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। वहीं, रेस्क्यू का वीडियो देखकर लोग बचाव दल की तारीफ कर रहे हैं और राहत जता रहे हैं कि उन्हें निकालने के लिए टीम ने इतनी मेहनत की।

यूजर ने दिए ऐसे रिएक्शंस
एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'आसमान से टपका, खजूर पर अटका।' वहीं, एक और यूजर ने रेस्क्यू वाले वीडियो को देखकर लिखा कि यह आज का सबसे सुंदर वीडियो है। बहरहाल, इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि रोमांच से भरे खेलों में सुरक्षा कितनी जरूरी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed