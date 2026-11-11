वीडियो: सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के ऊपर हवा में उलटी लटकी दिखी ट्रेन, नजारा देख चकरा जाएगा दिमाग

तकनीक के मामले में जापान का नाम दुनिया के सबसे आगे रहने वाले देशों में लिया जाता है। यहां की आधुनिक ट्रेनें, तेज रफ्तार और अनोखे आविष्कार अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है, जो पटरियों के ऊपर दौड़ने के बजाय हवा में उलटी लटकी हुई चलती हो? सुनने में भले ही यह किसी फिल्म का नजारा लगे, लेकिन जापान में ऐसी मेट्रो हकीकत में चलती है। इन दिनों इसी अनोखी ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर गाड़ियां अपने नॉर्मल तरीके से चल रही हैं और उनके ठीक ऊपर एक पूरी मेट्रो ट्रेन हवा में लटकी हुई गुजर रही है। ट्रेन के डिब्बे ऊपर बने ट्रैक से जुड़े हुए हैं। पहली बार देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है, जैसे ट्रेन कभी भी नीचे गिर सकती है। खास बात यह है कि ट्रेन चलते समय हल्की हिलती और झूलती हुई भी नजर आती है। यही वजह है कि इसका नजारा लोगों को किसी रोमांचक झूले जैसा लग रहा है।इस ट्रेन को देखकर सबसे पहला सवाल यही आता है कि अगर ट्रेन बाहर से उलटी लटकी हुई है तो क्या इसके अंदर बैठे यात्री भी उलटे सफर करते हैं? इसका जवाब है नहीं। दरअसल, ट्रेन का सिर्फ बाहरी ढांचा और चलने का तरीका सामान्य मेट्रो से अलग है। इसके अंदर सीटें और यात्रियों के बैठने की व्यवस्था बिल्कुल सामान्य रहती है। लोग इसमें दूसरी ट्रेनों की तरह ही सीधे बैठकर सफर करते हैं।जापान में चलने वाली इस ट्रेन को सस्पेंडेड मोनोरेल कहा जाता है। इसमें ट्रेन के डिब्बे ऊपर बने मजबूत बीम जैसे ट्रैक से लटके रहते हैं। इसके पहिए और चलने वाला सिस्टम ट्रैक के ऊपर की तरफ होता है, जबकि डिब्बे उसके नीचे लगे होते हैं। इस तकनीक का एक बड़ा फायदा यह है कि जमीन पर ज्यादा जगह घेरने की जरूरत नहीं पड़ती। सड़क पर चलने वाले यातायात को भी काफी हद तक अलग रखा जा सकता है।इसे देखकर ऐसा लग सकता है कि जापान ने हाल ही में कोई नई तकनीक तैयार की है, लेकिन ऐसा नहीं है। जापान में सस्पेंडेड मोनोरेल कई दशकों से चल रही हैं। टोक्यो मोनोरेल और चिबा अर्बन मोनोरेल जैसी व्यवस्थाएं इस तकनीक के अलग-अलग उदाहरण हैं।इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो में ट्रेन का अनोखा अंदाज देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं। सड़क के ऊपर हवा में दौड़ती इस मेट्रो को देखकर कई लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि जापान की असली परिवहन व्यवस्था है।