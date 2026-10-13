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पाकिस्तान के कराची में सजा माता रानी का दरबार, गरबा-डांडिया करते नजर आए लोग, नवरात्रि मनाने का वीडियो वायरल

Tue, 13 Oct 2026 02:45 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 13 Oct 2026 02:45 PM IST
सार

पाकिस्तान में नवरात्रि का त्योहार मनाते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें मंदिर में लोग पूजा-पाठ के साथ गरबा और डांडिया करते नजर आ रहे हैं। 

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pakistan karachi shri ratneshwar mahadev temple navratri garba dandiya viral video
पाकिस्तान के कराची में सजा माता रानी का दरबार, गरबा-डांडिया करते नजर आए लोग - फोटो : instagram

विस्तार
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नवरात्रि के दौरान भारत के हर इलाके में माता की आराधना की जाती है। मंदिरों में माता की पूजा होती है और पंडालों में मां महिषासुर मर्दिनी की मुर्तियां स्थापित की जाती हैं। भारत में अलग-अलग हिस्सों में लोग अपने-अपने तरीके से नवरात्रि मनाते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक मंदिर में भी मां की आराधना करते और जयकारा लगाते हुए लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। 

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सबसे पहले एक महिला की आवाज सुनाई देती है। वह बताती है कि यह भारत नहीं, पाकिस्तान में नवरात्रि है। इसके बाद कैमरा मंदिर परिसर की तरफ मुड़ जाता है, जहां पर श्रद्धालु उत्सव मना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया गया है, जिसमें कराची के शिव मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन का आयोजन के बताया गया है। 
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मंदिर में गरबा करते दिखे लोग 

वीडियो में श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्रि उत्सव की झलक देखने को मिलती हैं। गरबा की धुन पर श्रद्धालु कदम मिलाते दिख रहे हैं। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, तो वहीं अन्य भक्तों के साथ प्रसाद लेते और त्योहार का आनंद उठाते दिख रहे हैं। वीडियो में देवी मां की प्रतिमा भी दिख रही है। 
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कई श्रद्धालुओं ने सिर पर जय माता दी लिखी पट्टियां पहनी हुई हैं। मंदिर परिसर में लोगों की मौजूदगी और गरबा का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां जुटे भक्त पूरे उत्साह के साथ त्योहार मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में लोगों को नवरात्रि का त्योहार मनाते देखकर लोग बेहद खुश हैं। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

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इंस्टाग्राम दी गई जानकारी के मुताबिक, कराची स्थित मंदिर में नवरात्रि का उत्सव नौ दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान पूजा-पाठ के साथ पारंपरिक डांस और सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। 

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