Viral: पाकिस्तानियों के साथ हो गया प्रैंक! बुर्ज खलीफा पर देखना चाहते थे पाक का झंडा, वायरल हो गया ये वीडियो

Pakistan Independence Day Viral Video: 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से जगमगा उठती है। पाकिस्तानियों को अपने स्वतंत्रता दिवस पर भी यही उम्मीद थी कि उनका झंडा बुर्ज खलीफा पर लहराएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि उनके साथ कैसे प्रैंक हो गया?

A Pakistani lady narrates, How Pakistan flag didn't show up on Burj Khalifa on their Independence day😂😂🤣🤣 pic.twitter.com/WNbEOetANL