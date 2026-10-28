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वायरल वीडियो: न आग, न धुआं, फिर भी पटाखे जैसी आवाज! दिवाली से पहले वायरल हुआ ये अनोखा जुगाड़

Wed, 28 Oct 2026 01:25 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 28 Oct 2026 01:25 PM IST
सार

Viral Video: दिवाली पर पटाखों से होने वाले धुएं और शोर के बीच एक अनोखे खिलौने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स अखबार लगाकर इस खिलौने को दबाता है, जिससे पटाखे जैसी आवाज आती है। इसे बिना आग और धुएं वाला बताया जा रहा है। हालांकि, वीडियो देखने वाले लोग इसके इस्तेमाल और आवाज को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
 

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No Fire No Smoke This Unique Diwali Crackers Video Is Going Viral
दिवाली पर पटाखों के शोर से हैं परेशान? - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों में पटाखों की रौनक बढ़ने लगती है। बच्चे हों या बड़े, कई लोगों को पटाखे चलाना पसंद होता है। हालांकि, पटाखों से निकलने वाला धुआं और तेज आवाज हर साल प्रदूषण और शोर की परेशानी भी बढ़ाते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे विकल्प तलाशते हैं, जिनसे धुएं के बिना पटाखों जैसी आवाज का मजा लिया जा सके। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अनोखे खिलौने का इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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न आग लगानी है, न धुआं निकालना है, बस ऐसे आती है आवाज
सोशल मीडिया पर अतुल नाम के यूजर ने यह वीडियो साझा किया है। उन्होंने इसके बारे में बताया कि यह बिना आग और धुएं वाला पटाखा है। उनके मुताबिक, इससे प्रदूषण नहीं होता, लेकिन पटाखे जैसी आवाज जरूर आती है। वीडियो में दिख रहा खिलौना आकार में छोटा है और देखने में बच्चों के खेलने वाले किसी खिलौने जैसा लगता है।
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अखबार का कमाल देख लोग हैरान
वीडियो में एक शख्स इस खिलौने को इस्तेमाल करने का तरीका भी दिखाता है। वह इसमें अखबार का एक टुकड़ा लगाता है और फिर उसे तेजी से दबाता है। ऐसा करते ही तेज आवाज सुनाई देती है। इस दौरान शख्स बताता है कि इसमें अखबार लगाकर दबाना होता है। उसका तरीका देखकर ऐसा लगता है कि इस खिलौने को चलाने के लिए आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, वीडियो में दिखाए गए इस खिलौने के बारे में दी गई जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त मानने से पहले इसकी बनावट और इस्तेमाल के तरीके को समझना जरूरी है।

वीडियो देख लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन
यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोगों को यह तरीका खास पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा कि इससे तो बहुत गंदगी होगी। वहीं, दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि इससे अच्छा तो ताली बजा लो। एक और यूजर ने लिखा कि टिन का डिब्बा इससे ज्यादा आवाज देगा। वहीं, एक यूजर ने सवाल किया कि इसकी आवाज आखिर कितनी दूर तक जाएगी। इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि लोगों के बीच इस अनोखे खिलौने को लेकर अलग-अलग राय है।

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